Juiz de Fora registrou 44 casos positivos de Covid-19 em novembro e investiga duas mortes de pacientes que testaram positivo para a doença: uma mulher de 62 anos, atendida na UPA São Pedro, e um homem de 95 anos, no Regional Leste. Os dados foram atualizados pela Prefeitura nessa quarta-feira (25). Com os novos registros, a cidade chegou a 153 casos em 2026, e novembro passou a ser o mês com maior número de diagnósticos neste ano.

Segundo a administração municipal, os dois pacientes também apresentavam outras condições clínicas graves que contribuíram para os óbitos. Até o levantamento divulgado em 12 de novembro, quatro mortes por Covid-19 haviam sido registradas neste ano, todas de pessoas com 80 anos ou mais.

Em relação a vacinação, a Secretaria de Saúde afirma que recebeu 6 mil doses do imunizante. A campanha contempla crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, idosos a partir de 60 anos e grupos prioritários, como pessoas com comorbidades, imunocomprometidas, com deficiência permanente e trabalhadores da saúde. Pessoas de 5 a 59 anos que nunca receberam a vacina também podem tomar uma dose.

A disponibilidade de testes rápidos está reduzida devido à alta procura. A Secretaria de Saúde aguarda uma nova remessa enviada pelo Governo de Minas. Enquanto isso, os exames não estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), mas continuam sendo oferecidos nos serviços de urgência e emergência. Para pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), também há exames RT-PCR.

A orientação é que pessoas com sintomas respiratórios procurem uma UBS para avaliação. O teste rápido é recomendado aproximadamente três dias após o início dos sintomas, para reduzir o risco de resultado falso negativo. Em casos de febre ou dificuldade para respirar, a recomendação é buscar atendimento médico imediatamente.

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