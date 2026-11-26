Juiz de Fora cumpriu, pela primeira vez, as cinco condicionalidades exigidas pelo Governo Federal para receber recursos complementares do Valor Anual por Aluno Resultado (VAAR), modalidade vinculada ao Fundeb. Com a habilitação, o município poderá receber a verba em 2027, ampliando os recursos disponíveis para a educação municipal.

Além de atender às exigências de gestão, a Rede Municipal de Ensino também avançou nos critérios de atendimento e aprendizagem, que levam em consideração dados de frequência, evasão escolar e desempenho dos estudantes em avaliações educacionais.

O VAAR é uma complementação financeira da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Os recursos são destinados às redes públicas de ensino que cumprem requisitos de gestão e apresentam avanços nos indicadores educacionais previstos na legislação.

As cinco condicionalidades avaliadas são gestão escolar, participação nas avaliações educacionais, redução das desigualdades educacionais, regime de colaboração entre Estado e Município e alinhamento curricular à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A habilitação também considera os resultados de atendimento e aprendizagem. O primeiro é avaliado com base em informações sobre frequência e evasão escolar. Já o segundo leva em conta o desempenho dos estudantes nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Com o possível recebimento dos recursos em 2027, a Prefeitura poderá ampliar os investimentos na rede municipal e financiar novas ações na área da educação.

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