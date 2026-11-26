As linhas de ônibus 304 (Caeté), 741 (Valadares) e 743 (Toledos) passam a operar no sistema semiexpresso a partir da próxima segunda-feira (30), em Juiz de Fora. A mudança altera as regras de embarque e desembarque em determinados trechos e tem como objetivo reduzir o tempo de deslocamento dos moradores dessas comunidades rurais até a região central.

Com a inclusão das três linhas, a cidade passa a contar com dez itinerários rurais nesse formato. Já operam no sistema semiexpresso as linhas 712 (Dias Tavares), 714 (Chapéu d’Uvas), 726 (Igrejinha), 729 (Paula Lima), 740 (Humaitá), 742 e 745 (Rosário de Minas).

Na linha 304, que atende Caeté, no sentido bairro-centro, o embarque será permitido até o último ponto da BR-267, próximo ao trevo com a Estrada União Indústria. Depois desse trecho, será permitido apenas o desembarque. No sentido centro-bairro, o embarque poderá ser feito em todo o itinerário, enquanto o desembarque ficará permitido a partir do primeiro ponto da BR-267, próximo ao trevo, até o ponto final.

Nas linhas 741 (Valadares) e 743 (Toledos), no sentido bairro-centro, embarques e desembarques poderão ocorrer até o primeiro ponto da Avenida Antônio Simão Firjan, ao lado da Paraibuna Papéis. A partir desse local, será permitido apenas desembarcar. No sentido centro-bairro, o embarque poderá ocorrer em todo o percurso, mas o desembarque será permitido somente a partir do último ponto da avenida, ao lado da Benassi, até o ponto final.

Os ônibus que operam no sistema semiexpresso podem ser identificados pelo letreiro luminoso e por uma placa amarela no para-brisa. No aplicativo Cittamobi, o número dessas linhas também aparece destacado em amarelo. Em caso de dúvida, os passageiros podem confirmar a modalidade com o motorista antes de embarcar.

Tags:

Linha | Ônibus