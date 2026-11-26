A Prefeitura de Juiz de Fora firmou um contrato de R$3 milhões com a empresa Today Marketing Ltda. para a prestação de serviços de publicidade. O extrato do acordo foi publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) na nessa segunda-feira (23), com vigência de 12 meses.

De acordo com o extrato, o objeto compreende um conjunto de atividades realizadas de forma integrada.

O documento disponibilizado no PNCP não detalha quais campanhas, ações ou peças publicitárias serão contempladas com os recursos, nem apresenta a divisão dos valores por tipo de serviço.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora para solicitar informações sobre a destinação dos recursos e os serviços de publicidade previstos no contrato, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

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