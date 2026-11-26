O Hemocentro Regional de Juiz de Fora realiza até sexta-feira (27) uma programação especial pela Semana do Doador Voluntário de Sangue, em torno do Dia Nacional do Doador, celebrado em 25 de novembro. Além de agradecer aos voluntários frequentes com atrações culturais e ações de parceria, a mobilização busca atrair novos doadores para reforçar os estoques da unidade antes da chegada do fim de ano.

O período que antecede as festas e as férias escolares costuma representar um desafio para a rede de saúde, já que o comparecimento aos postos de coleta tende a cair com as viagens, enquanto a demanda hospitalar por transfusões permanece constante, e muitas vezes aumenta devido ao maior fluxo nas estradas.

Manter os estoques equilibrados agora é fundamental para garantir o atendimento seguro de cirurgias, emergências e pacientes que dependem de transfusões contínuas em toda a região.

Dentro da programação comemorativa, na quarta-feira (25), o ponto alto das homenagens incluiu a entrega de diplomas a doadores fidelizados, no Victory Business Hotel, para quem atingiu faixas de doações até junho deste ano, além de distribuição de cookies e açaí e participação da Embelleze na unidade. Já nesta quinta-feira (26), há apresentação do Coral Hemominas, e o encerramento na sexta-feira (27) terá distribuição de pipoca.

Quem quiser aproveitar a campanha para doar pode procurar a unidade na Rua Barão de Cataguases, sem número, no Centro. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 12h.

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