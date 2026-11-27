Termina nesta sexta-feira (27) o prazo para responsáveis inscreverem bebês e crianças no cadastro para vagas em creches da rede municipal de ensino referentes ao ano letivo de 2027. Podem participar crianças nascidas e registradas entre 1º de abril de 2023 e 27 de novembro de 2026.

O atendimento presencial acontece na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), na Avenida dos Andradas, 731, no bairro Morro da Glória, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. A Secretaria de Educação informa que são entregues até 100 senhas por turno, limitando o atendimento a 200 famílias ao longo do dia.

Para concluir o cadastro, é necessário levar a documentação exigida no edital, incluindo identificação da criança, comprovante de residência, certidões de nascimento dos demais filhos e documentos de identificação e renda dos responsáveis e integrantes da família, conforme o caso. Documentos digitais acessados pelo aplicativo Gov.br também são aceitos.

Quem já tem filho matriculado em creche parceira não precisa fazer novo cadastro.

Tags:

creche | De | O