A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, vetou integralmente o Projeto de Lei nº 162/2025, de autoria da vereadora Roberta Lopes, que previa a instalação de um painel eletrônico denominado "Impostômetro" em um ponto de grande circulação da cidade. A decisão, datada de 26 de novembro de 2026, devolve a matéria para nova análise da Câmara Municipal.

De acordo com a mensagem enviada ao Legislativo, a Prefeitura justificou o veto por motivos jurídicos, apontando vícios de inconstitucionalidade e falta de previsão orçamentária para custear a medida.

O que propunha o Projeto de Lei do Impostômetro?



O objetivo central da proposta aprovada pelos vereadores era ampliar a transparência e a educação fiscal, mostrando à população, em tempo real e de forma acumulada ao longo do ano (de 1º de janeiro a 31 de dezembro), o total de tributos arrecadados.

Entre os principais pontos do texto vetado estavam um painel físico, que deveria ser um dispositivo eletrônico luminoso, instalado a pelo menos 2 metros do solo, com dimensões mínimas de 3 metros de comprimento por 1 metro de altura, trazendo o brasão do município e o título "IMPOSTÔMETRO".

Além da estrutura na rua, os dados teriam que ser exibidos em tempo real nos sites da Prefeitura e da Câmara Municipal, bem como na TV Câmara, acompanhados de comparativos mensais e anuais e da destinação dos recursos.

O painel mostraria a arrecadação municipal (como IPTU, ISSQN, ITBI, taxas de lixo, esgoto, alvará, estacionamento rotativo e multas de trânsito), além de impostos estaduais e federais e os repasses obrigatórios recebidos pelo município.

Caberia à Prefeitura coletar e disponibilizar os dados contábeis, com possibilidade de parceria com entidades comerciais no prazo de até 180 dias após a publicação da lei.

Por que a prefeita vetou a proposta?



Na justificativa oficial do veto, o Executivo municipal apresentou três argumentos jurídicos principais para barrar o projeto:

Invasão de competência (Vício de Iniciativa): Segundo a Prefeitura, a Constituição Federal determina que apenas o chefe do Executivo pode propor leis que criem obrigações operacionais, estruturem serviços ou definam atribuições diretamente para secretarias e órgãos da administração municipal. Ao determinar que o Executivo instalasse o equipamento e coletasse os dados, o Legislativo teria interferido na chamada "reserva de administração", violando a separação dos poderes.

Falta de estimativa de impacto financeiro: O veto cita o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF), que exigem que qualquer projeto de lei que gere despesa obrigatória apresente, durante sua tramitação, uma estimativa prévia de quanto vai custar aos cofres públicos.

Descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): A administração municipal afirma que a proposta criou uma despesa sem demonstrar adequação com as leis orçamentárias vigentes (PPA, LDO e LOA), o que fere os artigos 15, 16 e 17 da LRF.

Próximos passos

Com o veto integral, o Projeto de Lei nº 162/2025 retorna à Câmara Municipal de Juiz de Fora. Os vereadores deverão analisar as razões apresentadas pela prefeita em plenário e decidir, por meio de votação, se mantêm o veto, arquivando definitivamente a proposta, ou se derrubam a decisão do Executivo, promulgando a lei.

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