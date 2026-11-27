Uma operação conjunta do Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Visconde do Rio Branco, com as polícias Militar e Penal, prendeu na manhã desta sexta-feira (27) a principal liderança do Comando Vermelho em Minas Gerais. Batizada de Trinácria, a ofensiva cumpre mandados em três cidades da Zona da Mata. São elas Juiz de Fora, Muriaé e Simão Pereira, além de Cariacica, no Espírito Santo.

Ao todo, a Justiça expediu dois mandados de prisão preventiva, oito de busca e apreensão, nove de sequestro de imóveis, quatro de sequestro de veículos, incluindo um carro de luxo,e duas determinações para suspender atividades econômicas dos investigados.

Também foi determinado o bloqueio de R$ 8.470.500,00 para cortar o fluxo financeiro do grupo. O comunicado oficial do MPMG não detalhou a divisão exata das ordens por município, mas apontou que Juiz de Fora e Muriaé concentram a atuação mais forte da facção na região, e não há registro de mandados no Campo das Vertentes.

FOTO: MPMG -

Segundo a investigação, a organização criminosa atua no tráfico de drogas, no comércio ilegal de armas de uso restrito e na imposição de domínio territorial nos bairros onde se instala. Os levantamentos indicam que o grupo intimidava moradores, ditava regras de convivência, divulgava comunicados atribuídos à facção e aplicava punições internas conhecidas como "disciplinas" ou "tribunais do crime".

Esquema de lavagem de dinheiro

De acordo com o Ministério Público, o principal alvo da operação integra o conselho permanente do Comando Vermelho e continuava comandando as finanças e a rotina operacional da facção mesmo de dentro do sistema prisional. Para movimentar e esconder o dinheiro do crime, ele contava com familiares e "laranjas" na administração de empresas de fachada.

Os investigadores identificaram o uso de açougues em Minas Gerais e no Espírito Santo, propriedades rurais, compra e venda de gado e cavalos de raça, além de imóveis variados para disfarçar a origem ilícita dos valores. As apurações também apontam indícios de que instituições religiosas e até uma ilha fluvial eram utilizadas para ocultar o patrimônio do grupo.

O nome da operação, Trinácria, faz referência à ilha descrita na obra Odisseia, de Homero, onde rebanhos sagrados eram mantidos — uma alusão direta ao uso da ilha fluvial, das fazendas e da atividade pecuária no esquema de lavagem de dinheiro investigado pelo Gaeco.

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