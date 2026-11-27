Juiz de Fora está sob alerta de chuvas intensas para este domingo (29), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso começa à meia-noite e permanece válido até as 23h59, com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

De acordo com o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A previsão para domingo indica céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros devem variar entre 17°C e 25°C.

Previsão para o fim de semana

Nesta sexta-feira (27), a temperatura fica entre 16°C e 23°C. O dia terá muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas pela manhã e à noite. Durante a tarde, também há possibilidade de chuva isolada.

No sábado (28), os termômetros devem marcar entre 16°C e 21°C. A previsão indica muitas nuvens pela manhã, com pancadas de chuva isoladas à tarde. À noite, podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas.

Já no domingo (29), a temperatura mínima prevista é de 17°C e a máxima de 25°C. O dia deve permanecer nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Orientações durante o alerta

O INMET recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também é indicado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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