A realização da 2ª Corrida da Drogaria Souza vai provocar alterações no trânsito da Zona Norte de Juiz de Fora neste domingo (29). As intervenções começam às 7h30 e serão implantadas gradativamente, conforme o avanço dos corredores. A previsão da Prefeitura é liberar todas as vias até as 12h.

A largada será no estacionamento do Shopping Jardim Norte. Os participantes seguirão pela Avenida Brasil, no bairro Mariano Procópio, em direção à Zona Norte, utilizando a faixa da direita, destinada ao transporte coletivo.

Durante a prova, o trecho da Avenida Brasil que dá acesso à Avenida Garcia Rodrigues Paes, conhecida como Acesso Norte, ficará totalmente interditado entre o Viaduto Engenheiro Ramirez Mozzato Gonzalez e a Rua Eliza de Araújo Braga.

Como alternativa, os motoristas que seguem no sentido Centro deverão utilizar a Rua Eliza de Araújo Braga. Já quem trafega em direção à Zona Norte poderá acessar a Avenida Juscelino Kubitschek.

Na sequência, os corredores seguirão pela pista do Acesso Norte no sentido Centro-Bairro. A pista contrária, no sentido Bairro-Centro, permanecerá liberada. O retorno será realizado nas proximidades do Atacadão. Na volta, os participantes continuarão pelo sentido Centro-Bairro do Acesso Norte e seguirão pela Avenida Coronel Vidal, ocupando a faixa da esquerda, até o trecho inicial da Rua Doutor Henrique Burnier, onde será concluída a prova.

Alterações nas linhas de ônibus

As linhas 700 e 703, que atendem ao bairro Barbosa Lage, a linha 705, do Jóquei Clube, e a linha 727, do Araújo, terão seus itinerários alterados durante a corrida. Os ônibus que passam pelo trecho do Acesso Norte utilizarão a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek como rota alternativa, mantendo o atendimento aos passageiros.

Agentes de Transporte e Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) estarão nos pontos de intervenção para orientar os motoristas e garantir a segurança dos participantes. A Prefeitura recomenda que os condutores planejem os deslocamentos com antecedência e acompanhem as informações nos painéis de mensagens viárias e em aplicativos de navegação.

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