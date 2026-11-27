O estoque de vacinas contra a Covid-19 destinadas a adultos e idosos está temporariamente esgotado em algumas unidades de saúde de Juiz de Fora. Segundo a Prefeitura, o aumento significativo na procura pela imunização nesta semana provocou a redução das doses disponíveis na rede municipal.

A Secretaria de Saúde informou que já solicitou uma nova remessa de imunizantes à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. A previsão é que as doses cheguem ao município no início da próxima semana, permitindo a retomada da oferta nas unidades.

A vacinação infantil, destinada a crianças de seis meses a cinco anos, continua normalmente em todas as salas de vacinação da cidade.

A Prefeitura reforça a importância da imunização como forma de prevenir complicações causadas pela Covid-19 e informou que acompanha a situação para restabelecer o atendimento à população adulta e idosa.

Tags:

adultos | Contra | covid | covid-19 | Do | idosos | vacina