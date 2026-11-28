Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal envolvendo um automóvel de passeio e um caminhão, na madrugada deste sábado (28), no km 113 da rodovia BR-267, em Juiz de Fora. As vítimas, que estavam no interior do veículo precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu depois que o condutor do veículo de passeio perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra o caminhão. Apesar da gravidade do impacto, ambos foram encontrados conscientes e orientados.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Corpo de Bombeiros

Segundo o Samu, o motorista do carro sofreu traumatismo cranioencefálico e apresentava suspeita de fraturas no punho e na perna. O passageiro também teve traumatismo cranioencefálico, além de apresentar sinais de tórax instável. Os dois feridos foram encaminhados para atendimento hospitalar.

O motorista do caminhão saiu ileso, não apresentando ferimentos aparentes, e dispensou o encaminhamento médico no local.

Para garantir a segurança da via e evitar novos acidentes durante o resgate, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atuou no controle e na sinalização do tráfego no trecho.

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