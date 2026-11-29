As obras de contenção no Morro do Cristo, em Juiz de Fora, entraram em uma nova fase com a utilização de um helicóptero para o transporte de peças e materiais. A operação aérea teve início na quinta-feira (26) e busca agilizar os serviços em pontos elevados e de difícil acesso da encosta.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, esta etapa inicial consiste na realização de testes e avaliações técnicas para verificar as condições de içamento e deslocamento de cada estrutura necessária para a intervenção. O emprego da aeronave se deve às características geográficas do terreno, marcado por forte inclinação, solo predominantemente rochoso e restrições de circulação para maquinário pesado.

Intervenções estruturais e drenagem



O projeto de engenharia prevê um conjunto de soluções para estabilizar a encosta e proteger os moradores do entorno:

Contenção de rochas: Execução de cortina atirantada e solo grampeado na área do Mirante do Morro do Cristo, além do grampeamento de blocos rochosos que apresentam risco de queda.

Barreiras dinâmicas: Instalação de telas de alta resistência projetadas para interceptar possíveis movimentações de fragmentos de rocha soltos, impedindo que atinjam as residências situadas na base do morro.

Bacias de drenagem: Construção de duas estruturas para reter água e lama que possam descer pela encosta. A medida é estratégica porque o movimento geológico registrado no local é caracterizado como fluxo de detritos (mistura de terra, lama e água), exigindo controle antes do direcionamento da água para a rede pluvial.

Os serviços são executados pela empresa Geologus Engenharia LTDA, vencedora do processo licitatório, com investimentos viabilizados pelo Governo Federal por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Reconstrução.