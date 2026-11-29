Dois rompimentos na rede de água podem comprometer o abastecimento em localidades de Juiz de Fora neste domingo (29), segundo a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama).





Um dos problemas foi registrado na Rua Diva Garcia, no bairro Linhares, próximo ao número 159. Para realizar o reparo, foi necessário interromper o funcionamento da estação elevatória Vitorino/Linhares. A ocorrência pode afetar o abastecimento no Linhares, Vila Fortaleza, Jardim das Flores, Bom Jardim, Recanto das Pedras e Porto Seguro. A previsão é que o fornecimento seja normalizado ainda neste domingo.





O segundo rompimento ocorreu na Rua Joaquim Marques Coimbra, no Marumbi. Por questões de segurança, os reparos serão realizados nesta segunda-feira (30). Até a conclusão dos trabalhos, pode haver comprometimento no abastecimento em ruas dos bairros Marumbi e Santa Paula, além de áreas próximas.





A Cesama orienta os moradores das regiões afetadas a economizar água até que o sistema seja totalmente regularizado.



