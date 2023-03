IPTU On Line ser? anunciado na pr?xima semana

25/09/03 - O prefeito, Tarc?sio Delgado, anuncia na pr?xima segunda-feira, dia 29 de setembro, a implanta??o do IPTU On Line, o primeiro servi?o p?blico municipal totalmente dispon?vel pela internet. A novidade ser? detalhada durante entrevista coletiva marcada para ?s 14h30, no Gabinete do Prefeito, que ter? a participa??o do diretor de Receita e Controle Interno, Andr? Luiz Decnop da Fonseca. O servi?o promete ser um grande benef?cio para os contribuintes que est?o em atraso com as parcelas do IPTU.

Empresa de assist?ncia odontol?gica ? alvo de reclama?es no Procon

24/09/03 - O Procon vem registrando muitas reclama?es contra a empresa de assist?ncia odontol?gica Linces. Segundo a respons?vel pelo setor de produtos, Cl?udia Lazzarini, de todas as reclama?es efetuadas na ?rea da sa?de, a empresa representa cerca de 30% do total de queixas, sendo a maioria referente ao servi?o prestado e ?s cl?usulas contratuais.

Quanto ?s cl?usulas contratuais, consumidores reclamam da abusividade das multas rescis?rias praticadas nos contratos antigos, que chegam a at? 50% do valor total do contrato. J? para os contratos novos, a empresa vincula o cliente a um contrato de tr?s anos, que s? poder? ser rescindido com o pagamento da multa rescis?ria, que representa 10% do valor total do contrato.

Consumidores tamb?m questionam a qualidade do tratamento dent?rio. Eles afirmam que o profissional que inicia o tratamento nunca o conclui, frente ao constante rod?zio de dentistas. Al?m disso, h? reclama?es referentes ? falta de higiene, principalmente em aparelhos ortod?nticos. Outra irregularidade ? que a empresa vincula as mensalidades de seu contrato ? varia??o do sal?rio m?nimo, o que ? proibido pela lei 9069, de 1995, a lei do Plano Real.

Para registrar reclama?es, o Procon atende de segunda a sexta, de 9h ?s 17h, no 2? piso do Mercado Municipal. D?vidas podem ser tiradas pelos telefones 3690-7005 e 3690-7006.

Moeda de R$ 1 ser? recolhida a partir de hoje

22/09/03 - A partir de hoje, os bancos come?am a trocar as moedas de R$ 1, lan?adas em 1994, em a?o inoxid?vel, com o Plano Real, pelas moedas de R$ 1 de duas cores. As antigas moedas perder?o validade a partir de 23 de dezembro. Vencido o prazo, o p?blico ainda ter? at? o dia 24 de mar?o de 2004 para efetuar a troca das moedas de a?o inoxid?vel na rede banc?ria e nas representa?es do BC.

Depois desta data, a substitui??o, por prazo indeterminado, s? poder? ser feita no BC e em ag?ncias autorizadas do Banco Brasil (BB), que ainda ser?o definidas.