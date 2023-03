Segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009, atualizada ?s 17h58

Guilherme Ar?as

Rep?rter

Ap?s renunciar aos cargos de segundo vice-presidente e corregedor da C?mara, o deputado federal Edmar Moreira (DEM-MG) (foto ao lado) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a desfilia??o por justa causa, nesta segunda-feira, 9 de fevereiro. O deputado teria seu destino pol?tico no partido decidido nesta ter?a-feira, dia 10. O presidente do Democratas, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), j? havia sinalizado pelo desligamento do parlamentar.

Na noite deste domingo, dia 8, Edmar Moreira entregou uma carta-ren?ncia ao presidente da C?mara, Michel Temer (PMDB-SP), em que classifica como "mentiras", "inverdades" e "jogo de ret?ricas" as acusa?es de que teria omitido bens em sua declara??o de renda, entre eles o Castelo Monalisa, constru?do em Carlos Alves, distrito de S?o Jo?o Nepomuceno, na Zona da Mata. O im?vel est? avaliado entre R5 20 milh?es e R$ 25 milh?es. O deputado argumenta que o im?vel estava em nome dos filhos.

Em nota divulgada na ?ltima quinta-feira, dia 5, quando a imprensa trouxe o caso ? tona, o presidente do Democratas, Rodrigo Maia (DEM-RJ), considerou "inaceit?vel colocar-se a solidariedade fraterna entre colegas acima do compromisso essencial com a moralidade parlamentar".

A ren?ncia aos cargos de segundo vice-presidente e corregedor foi recomendada, inclusive, pelo partido. O deputado considerou que o DEM n?o soube "respeitar a prerrogativa regimental da candidatura avulsa, n?o soube exercer a ampla defesa e muito menos o contradit?rio antes de se pronunciar publicamente por fatos totalmente infundados, exercendo verdadeira 'persegui??o pessoal' atrav?s de execra??o p?blica".

Ainda esta semana, a C?mara dos Deputados deve realizar uma nova vota??o para a escolha do novo segundo vice-presidente, cargo que acumula, automaticamente, a fun??o de corregedor. Espera-se que at? quarta-feira, dia 11, a vota??o seja realizada. Pelo princ?pio da proporcionalidade partid?ria, o cargo pertence ao DEM, que pode indicar Vic Pires Franco (DEM-PA) para assumir a fun??o.

Leia na ?ntegra a carta-ren?ncia de Edmar Moreira

"Minha vida sempre foi pautada pela transpar?ncia e em total conson?ncia com os princ?pios democr?ticos. Tenho quase 60 anos de servi?o p?blico e privado prestados com seriedade e honradez. Estou no exerc?cio de meu quarto mandato eletivo nesta Casa Legislativa, tendo sido sufragado por quase 100 mil eleitores no ?ltimo pleito.

Na elei??o para a Mesa Diretora realizada no ?ltimo dia 02, postulei, atrav?s de prerrogativa regimental, o cargo de segundo Vice Presidente destinado ao partido ao qual estou filiado. Fui eleito com o apoio de 283 parlamentares que reconheceram minhas atribui?es p?blicas e n?o sucumbiram ?s press?es antidemocr?ticas, tornando-me o ?nico candidato avulso a fazer parte da atual Mesa Diretora. Agrade?o desde j? a todos que me apoiaram e aos demais Deputados e Deputadas que respeitam a vontade da maioria.

O que era para ser um momento de alegria vem se tornando uma sangria desatada pautada em mentiras, inverdades, jogo de ret?ricas, que resultam em ataques sem qualquer respaldo emp?rico e de forma indiscriminada, extrapolando os limites da natureza humana, colocando em risco a minha integridade f?sica e moral bem como a de meus familiares.

A quest?o ganhou contornos insuport?veis quando meu pr?prio Partido n?o soube respeitar a prerrogativa regimental da candidatura avulsa, n?o soube exercer a ampla defesa e muito menos o contradit?rio antes de se pronunciar publicamente por fatos totalmente infundados, exercendo verdadeira "persegui??o pessoal" atrav?s de execra??o p?blica.

A verdade foi esquecida. Quest?es como o fato de que a prioridade objeto de tanta celeuma foi constru?da de 1982 at? 1990, antes de meu primeiro mandato eletivo tornou-se irrelevante. O fato da referida propriedade estar registrada e declarada no imposto de renda dos meus filhos desde 1993 tamb?m n?o foi averiguado. At? mesmo a in?rcia em buscar no p?blico cart?rio de registro de im?veis quem seriam os propriet?rios da fazenda, para verificar em qual imposto de rende deveria estar declarada, passa a ser irrelevante diante da real pretens?o e do dano decorrente de irrespons?vel ila??o e prejulgamento a que fui submetido.

Fica apenas a coincid?ncia de que as infundadas acusa?es surgiram na exata semana da elei??o para o cargo de segundo Vice Presidente na mesa Diretora da C?mara dos Deputados.

Apresento em car?ter irretrat?vel, a partir deste momento, o meu desligamento do cargo de Segundo Vice-presidente ao qual fui eleito de forma leg?tima e democr?tica.

O presente desligamento se faz necess?rio diante da aus?ncia de respaldo de meu pr?prio Partido para o exerc?cio do cargo, bem como para que possa concentrar meus esfor?os no sentido de responsabilizar aqueles que se valeram das inver?dicas imputa?es.

Atenciosamente,

Deputado Federal Edmar Moreira"