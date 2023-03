Jovem é preso com ecstasy, LSD, maconha e coca?na na BR-040

Policiais Civis se re?nem com Secret?rio de Governo do Estado

Guilherme Arêas

Os policiais civis, em greve h? 78 dias, conseguiram marcar a reuni?o com o secret?rio de Governo do Estado, Danilo de Castro. O encontro acontece na quinta-feira, 19 de julho, ?s 18h, no Pal?cio da Liberdade, em Belo Horizonte.

Segundo o representante regional do Sindicato dos Policiais Civis de Minas Gerais, Marcelo Armstrong, a reuni?o foi marcada depois que uma mat?ria do Portal ACESSA.com informou a inten??o dos policiais em radicalizar o movimento de greve.

Na reuni?o, o comando de greve pretende tratar dos problemas que a Pol?cia Civil encontra, como falta de profissionais, baixos sal?rios, falta de reconhecimento da profiss?o e m?s condi?es de trabalho.

Os grevistas se re?nem em assembl?ia na pr?xima sexta-feira, 20 de julho, ?s 13h, em Belo Horizonte. Na ocasi?o, os policiais discutem os resultados da reuni?o com o secret?rio de Governo. Caso as reivindica?es n?o sejam atendidas, o movimento grevista pretende radicalizar as a?es. Se a reuni?o for favor?vel aos policiais civis, eles podem votar pelo fim da greve.

Ainda segundo o representante Marcelo Armstrong, nesta quarta-feira, o sindicato entrou com um mandado de seguran?a pedindo a retirada dos policiais civis que trabalham no Ceresp, em Juiz de Fora. Para o representante, os policiais n?o t?m seguran?a suficiente para trabalhar no pres?dio. "S?o quatro policiais para tomarem conta de quase 700 presos. Essa situa??o ? absurda" , revela. Marcelo Armstrong afirmou que a Justi?a tem um prazo de 48 horas para tomar a decis?o sobre a retirada dos policiais do Ceresp.

