Segunda-feira, 26 de novembro de 2012, atualizada às 13h

Cerca de cem aparelhos celulares são levados de loja no Centro

Edwards Junior

*Colaboração

Uma loja especializada em celulares foi assaltada no último domingo, 25 de novembro, na rua Batista de Oliveira, Centro. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a loja foi arrombada através da quebra das guarnições das portas, porém, as fechaduras estavam intactas. Foram levados cerca de 100 aparelhos celulares do estabelecimento, que não possui sistema de segurança como monitoramento ou alarme. A ocorrência foi registrada por volta das 14h.

*Edwards Junior é estudante do 6º período de Comunicação Social da UFJF

Os textos são revisados por Juliana França

