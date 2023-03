Quinta, 15 de mar?o de 2007, atualizada ?s 18h12

Entre produtos de p?scoa, mexilh?es e azeitonas apresentaram maior varia??o de pre?os

Os consumidores precisam ficar atentos nas compras de produtos de p?scoa, como os frutos do mar. Os mexilh?es foram os que mais tiveram alta esta semana, em pesquisa realizada pela Secretaria de Agropecu?ria e Abastecimento. O pre?o do quilo foi encontrado por R$ 11,90 e at? por R$ 27,80, ou seja, uma oscila??o de quase 135%. As azeitonas verdes tiveram pre?os diferentes o que resultou em uma diferen?a de 132,05% entre os estabelecimentos.

Apesar do grande atrativo da p?scoa serem os ovos de chocolate, esta semana as varia?es dos pre?os n?o foram significativas. A pesquisa de p?scoa, que envolve ovos de chocolate, peixes e frutos do mar, bebidas e especiarias, vai at? o dia 5 de abril.