Juiz de Fora 150 anos em um minuto:

Os fatos e personalidades que constru?ram a hist?ria da cidade. Novas cr?nicas todos os dias, de segunda a sexta.

30/05/2000



Acidente mata jovens atletas

No ?ltimo domingo do m?s de agosto de 1947, os futuros craques do futebol pisoteavam os gramados dos campos de todos os bairros de Juiz de Fora. O Riachuelo Futebol Clube, constitu?do por jovens que moravam nas proximidades do Largo do Riachuelo, n?o deixou por menos e aceitou o convite para disputar um festival de jogos na col?nia de S?o Pedro. No campo da cidade alta, os atletas enfrentaram e arrasaram com a equipe do Venda Nova, marcando 8 x 1 no placar. No regresso para casa, a euforia tomava conta dos jovens jogadores. O caminh?o que trazia o grupo descia a estrada do Morro do Cristo, quando, aos poucos, passou a ganhar cada vez mais velocidade. O time, entretanto, nem ao mesmo notou a diferen?a. Quando estava prestes a terminar a descida, a uma velocidade incontrol?vel, o caminh?o acabou capotando, matando seis rapazes e ferindo os demais. A trag?dia, na ?poca, abalou toda a popula??o de Juiz de Fora. O prefeito era o doutor Jos? Proc?pio Teixeira Filho, que se mostrou incans?vel na assist?ncia aos familiares das v?timas. No dia seguinte ao acidente, parte dos comerciantes e moradores do Riachuelo se dedicaram a acompanhar os seis corpos ao cemit?rio municipal. Ao passar diante do pr?dio da prefeitura, no Parque Halfeld , a marcha que acompanhava os caix?es tornou-se mais lenta. Na sacada do pr?dio, estava o doutor Proc?pio Filho, que, num gesto simples ao baixar a cabe?a e fazer o sinal da cruz, homenageou os atletas.



Influ?ncia da Igreja Cat?lica e da Metodista

de 1925, com a cria??o da Diocese de Juiz de Fora. Al?m de ser uma das respons?veis pela funda??o da faculdade, tamb?m foi a igreja quem imprimiu ? educa??o um car?ter mais conservador, criando col?gios sob a responsabilidade das congrega?es religiosas. Nesta ocasi?o, os metodistas j? tinham grande participa??o no ensino do munic?pio. Seguindo a maneira de pensar dos americanos, fundaram uma escola mais liberal em Juiz de Fora: nascia o Granbery, col?gio caracterizado por ter um ensino mais integrado ?s necessidades de forma??o de gerentes de ind?strias, com?rcio e bancos. O projeto educacional era amplo. Tanto que as faculdades de Direito e de Farm?cia e Odontologia tiveram sua origem neste projeto. Hoje elas est?o incorporadas ? Universidade Federal de Juiz de Fora.

Clube dos Fan?ticos Carnavalescos O carnaval sempre foi uma das paix?es do brasileiro. Em Juiz de Fora, nunca foi diferente. Tanto que, em 1897, a comunidade viu nascer o clube dos "Fan?ticos Carnavalescos". O nome foi proposto pelo propriet?rio do antigo hotel Rio de Janeiro, tenente Gustavo Cruz, porque, na ?poca, alguns fan?ticos se sobressaiam na sociedade brasileira, entre eles, Ant?nio Conselheiro, um dos l?deres da rebeli?o de Canudos. Na cerim?nia de posse do clube, foram oferecidos champagne e doces fin?ssimos, al?m de terem sido distribu?dos v?rios brindes. A sede, alugada, funcionava pouco acima do hotel Rio de Janeiro, na Rua Halfeld. Alguns dos antigos moradores de Juiz de Fora dizem, inclusive, que o Clube dos Fan?ticos teria influenciado a cria??o do clube Juiz de Fora. Por?m, h? quem defenda que foi o "Mios?tis", outra entidade do munic?pio, fundado em 1894, que teria sido o embri?o do referido clube. De qualquer modo, os Fan?ticos Carnavalescos ofereceram momentos de muita alegria ? comunidade. Apesar do nome sugestivo, os membros da entidade n?o se restringiam aos festejos do carnaval, mas tamb?m promoviam grandes festas comemorativas, como as que ocorriam em datas c?vicas. Cr?ditos:

Texto e ?udio - Equipe de Jornalismo R?dio FM Itatiaia JF

Edi??o Internet e recursos digitais - Equipe JFService / ArtNet

A Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora foi criada na d?cada de 40, sendo respons?vel por um fecundo debate entre os intelectuais da cidade. A origem da faculdade se deu atrav?s de jovens cat?licos ligados ao centro Dom Vidal do Rio de Janeiro. Nas d?cadas que se antecederam ? cria??o desta institui??o, a Igreja Cat?lica foi uma das figuras mais fortes na influ?ncia cultural da cidade. A import?ncia da igreja havia se tornado maior a partir