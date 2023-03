De 20 a 25 de setembro de 2004

JF ter? programa de tratamento de asma para crian?as e adolescentes

24/09/04 - Na pr?xima quinta-feira, dia 30, a Diretoria de Sa?de de Juiz de Fora far? o lan?amento do programa de asma para crian?as e adolescentes, entre 3 a 18 anos de idade.

Com a aprova??o do projeto pelo Minist?rio da Sa?de, o Munic?pio passar? a receber, trimestralmente, as bombinhas para o tratamento desses pacientes. ? a primeira vez que a cidade vai disponibilizar, gratuitamente, o medicamento e dar acompanhamento m?dico espec?fico para asm?ticos.

O programa ser? implantado nas 30 Unidades B?sicas de Sa?de que trabalham com o Programa de Sa?de da Fam?lia (PSF). Os moradores das ?reas descobertas ser?o atendidos no Departamento de Sa?de da Crian?a e do Adolescente (DSCA).

Segundo dados da Organiza??o Mundial da Sa?de, atualmente, existam no mundo entre 100 e 150 milh?es de asm?ticos, dos quais dois ter?os, aproximadamente, s?o crian?as. Com a implanta??o do programa a perspectiva ? reduzir em 85% o n?mero de interna?es, na cidade, por causa da doen?a.

C?es e gatos de Ros?rio de Minas ser?o vacinados hoje

24/09/04 - C?es e gatos que receberam pela primeira vez a vacina anti-r?bica, em agosto deste ano, devem ser revacinados.

A dose de refor?o ser? aplicada hoje em cerca de 150 animais de Ros?rio de Minas. Tamb?m podem ser levados aos postos os animais que perderam o atendimento da primeira etapa. Pede-se aos propriet?rios n?o esquecer a carteirinha de vacina??o.

O Departamento de Zoonoses,, da Diretoria de Sa?de, recomenda a segunda dose, por ser uma determina??o do Minist?rio da Sa?de, que estabeleceu sua aplica??o 30 dias ap?s a primeira.

A regi?o do campo ? considerada mais suscet?vel ? ocorr?ncia da raiva animal, pois a presen?a de morcegos hemat?fagos junto a rebanhos aumenta a possibilidade de cont?gio. Por isso, ? importante refazer a imuniza??o todos os anos.

Confira a programa??o:

Dia 24



Ros?rio de Minas (Posto de Sa?de de Ros?rio) - de 9h30 ?s10h30



E. M. Belmiro Braga - de 11h ?s 12h



E. M. Mauro Miranda - de 9h ?s 10h



Antiga E. M. Hermenegildo Antipoff - de 10h ?s 11h Dia 27