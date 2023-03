De 6 a 12 de janeiro de 2002

Resultado da contrata??o tempor?ria dos professores

9/01/02 - A Ger?ncia de Educa??o j? divulgou o resultado definitivo dos professores aprovados para contrata??o tempor?ria neste ano pela rede municipal. A listagem traz 1.641 profissionais de educa??o infantil ? 4? s?rie e 168 professores de educa??o f?sica aptos a trabalharem de educa??o infantil a 8? s?rie. Os aprovados ser?o convocados conforme disponibilidade de vagas. Os nomes est?o afixados no Centro de Forma??o do Professor ( Av. Get?lio Vargas, 200) desde quinta-feira, dia 10. As inscri?es foram realizadas em novembro do ano passado.

Pagamento do IPTU

9/01/02 - A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou, essa semana, a distribui??o dos carn?s para o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). No total, ser?o entregues cerca de 169 mil cadastrados, entre isentos e contribuintes. A distribui??o ser? feita at? o dia 18 de janeiro pelos correios. Quem deseja a isen??o tem at? 30 de junho para se dirigir ? Secretaria da Fazenda ( Av. Rio Branco, 1.843/1?andar andar) e fazer o pedido. No caso de im?vel tombado, a solicita??o precisa ser feita no prazo m?ximo de 30 dias ap?s o decreto. Est?o isentos contribuintes que n?o tenham d?bitos com a Prefeitura; vi?vas, aposentados e pensionistas que recebam at? 2,5 sal?rios m?nimos; ex-combatentes, servidores p?blicos municipais, al?m de empregados das empresas p?blicas e da Sociedade de Economia Mista. Esse ano, a isen??o foi estendida tamb?m aos funcion?rios federais e estaduais da sa?de municipalizados, para o im?vel no qual residem. Confira abaixo os prazos para os pagamentos:

De 21 de janeiro a 8 de fevereiro: retirada da segunda via do carn?, na Secretaria da Fazenda;

retirada da segunda via do carn?, na Secretaria da Fazenda; At? o dia 28 de janeiro: ? vista com 15% de desconto;

? vista com 15% de desconto; At? o dia 8 de fevereiro: ? vista com 10% de desconto ou parcelado em dez vezes;

? vista com 10% de desconto ou parcelado em dez vezes; A partir de mar?o: o imposto deve ser pago todo o dia 10 do m?s

Reclama?es, d?vidas ou outras informa?es pelo telefone 3690-7338 ou na Central de Atendimento ( Av. Rio Branco, 1.843/1?andar andar ) at? o dia 8 de fevereiro.