Quinta-feira, 30 de janeiro de 2014, atualizada às 11h45

Azul Linhas Aéreas deve voltar a operar no Aeroporto Regional

A Azul Linhas Aéreas solicitou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a autorização para voltar a operar voos no Aeroporto Regional da Zona da Mata, localizado entre os municípios de Goianá e Rio Novo. O pedido é para a alteração de rotas de dois voos diários com destino ao aeroporto Tancredo Neves, em Confins (MG). Os voos com destino a Campinas continuarão no aeroporto da Serrinha e permanecem inalterados.

Com a aprovação da Agência, a companhia irá alterar apenas a origem, ressalta a Anac. De acordo com a agência, ela tem até o dia 20 de março para dar uma resposta ao pedido, mas "geralmente o prazo de resposta é menor", afirma, em nota.

Os voos solicitados tem capacidade para 70 passageiros, com opções de horário de saída às 10h15 na segunda, quarta, quinta e sexta; 18h35 de segunda à sexta e aos domingos; e às 10h45 na terça-feira. A saída de Confins será às 8h57, de segunda à sexta; e às 17h19, de domingo à sexta.

Comemoração

A deputada federal Margarida Salomão (PT) comemorou a ação no Facebook, destacando sua reivindicação para a retomada de voos comerciais no aeroporto. "Acredito que este seja o primeiro passo para tornar a região do entorno do aeroporto, um polo de alta tecnologia", disse.

