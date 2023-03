Quinta-feira, 10 de setembro de 20009, atualizada às 18h35

Comunidades reivindicam condições básicas de moradia

Aline Furtado

Repórter

Comunidades da Vila Barroso (região da BR-040), da Ponte Nova (bairro Ponte Preta) e da Vila dos Guedes (Granjas Bethânia) fizeram uma manifestação na tarde desta quinta-feira, dia 10, em frente à Câmara Municipal. O objetivo do ato foi chamar atenção das autoridades e da população para as condições em que vivem diversas famílias nessas regiões de Juiz de Fora. Segundo a integrante do Coletivo de Organização do Grito dos Excluídos, Maria Luíza Pires, os moradores convivem com o desrespeito aos direitos humanos e não contam com serviços básicos, como luz, água e sistema de esgoto. "Além disso, eles reivindicam a regularização fundiária de cerca de 140 áreas ocupadas na cidade."

A acompanhante Daniele de Oliveira, que mora há 33 anos no bairro Granjas Bethânia, reclama que o poder municipal tenta retirar as famílias das áreas. "Temos direito à água e à luz e queremos continuar lá."

O integrante da Pastoral da População de Rua, Mateus Geraldo Xavier, destaca que a intenção é saber dos representantes do poder municipal se há políticas públicas para esta camada da população. "Buscamos respostas às condições precárias de vida dessas pessoas, queremos ouvir propostas para o problema."

Os manifestantes foram recebidos por alguns vereadores na Câmara Municipal, onde apresentaram as reivindicações. Foram formadas duas comissões, uma parlamentar, da qual fazem parte os vereadores Betão (PT), Isauro Calais (PMN) e Flávio Checker (PT), e uma de representantes das comunidades. "Buscamos, com a formação dos grupos, dialogar a respeito das verbas destinadas à questão social", explica Maria Luíza Pires.

Para o vereador Flávio Checker, a intenção é sensibilizar o governo municipal, buscando a definição de políticas públicas que resolvam o problema destas famílias.

Os textos são revisados por Madalena Fernandes