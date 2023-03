P?o franc?s a quilo

9/04/02 - O projeto de lei que possibilita a comercializa??o do p?o de sal (franc?s) a peso est? tramitando na C?mara Municipal de Juiz de Fora (Rua Halfeld, s/n?). Se o projeto for aprovado, cada estabelecimento dever? afixar cartaz no local comunicando a venda de peso, o valor por quilo, al?m do n?mero da lei municipal que disp?e sobre o assunto. A pesagem s? poder? ser feita em balan?a testada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatiza??o e Qualidade Industrial (Inmetro). O comerciante que desobedecer ?s normas estar? sujeito a multa de R$ 500 e R$ 1.000, em caso de reincid?ncia. O projeto foi proposto pelo presidente da C?mara, Isauro Callais.

Vacina??o contra gripe

10/04/02 - Neste s?bado, dia 13 de abril, todas as pessoas com mais de 60 anos ser?o imunizadas contra gripe. Quem estiver dentro desta faixa-et?ria deve procurar os postos de vacina??o da cidade, localizados nas Unidades B?sicas de Sa?de, nas Regionais, no Pal?cio da Sa?de e no Instituto da Terceira Idade, at? o dia 26 de abril. A expectativa da Ger?ncia de Sa?de ? imunizar 49 mil idosos. Para isso, cerca de 800 profissionais estar?o envolvidos na campanha. Al?m da vacina contra a gripe, ser?o disponibilizadas doses contra pneumonia, t?tano e difteria. As vacinas antipneumoc?cicas, com validade de cinco anos, ser?o oferecidas s? aos portadores de doen?a pulmonar cr?nica ou diab?ticos insulino-dependentes. Pessoas com alergia severa a prote?na do ovo n?o devem se vacinar. Os efeitos colaterais s?o raros e brandos, como febre baixa e mal-estar semelhante ao de um resfriado. Os postos de vacina??o estar?o abertos das 8h ?s 17h, aos s?bados, e durante a semana das 8h ?s 11h e das 13h ?s 16h.