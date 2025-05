Obra na Rio Branco tenta evitar acidentes

Mudan?as no cruzamento da Rio Branco com a Floriano pretendem melhorar a travessia e a seguran?a no local

Ana Let?cia Sales

5/03/03

Avenida Rio Branco esquina com a Rua Floriano Peixoto. O cruzamento ? o segundo em n?meros de atropelamentos em Juiz de Fora. No ano de 2002 foram 28 acidentes, nove atropelamentos, um deles com v?tima fatal. Estes s?o os n?meros que comprovam o quanto a travessia ? perigosa e como j? merecia uma reforma. E ? isso o que a Prefeitura de Juiz de Fora decidiu fazer. No fim de fevereiro come?aram as obras da Ger?ncia de Transporte e Tr?nsito (Gettran), cujo objetivo ? impedir que os pedestres atravessem fora dos locais adequados. As mudan?as n?o v?o influenciar o tr?fego do local, e para orientar os pedestres e motoristas, ser?o distribu?dos panfletos com as informa?es de como ser? a travessia.

Obra em andamento



Devido ao carnaval, a obra ser? realizada em duas etapas. A primeira acontece na parte da travessia em frente ao pr?dio cuja constru??o est? paralisada. O outro lado s? sofrer? mudan?as depois da retirada das arquibancadas. Com as modifica?es o pedestre n?o poder? mais atrav?s o cruzamento em linha reta. A partir de agora ele ser? obrigado a contornar os gradis de seguran?a, como os que s?o utilizados nos cruzamentos de trens.

Os detalhes



As faixas de pedestre, que atualmente possuem quatro metros de largura, ser?o alargadas em mais dois metros nas duas m?os. Parte dos canteiros centrais foram demolidos para a amplia??o do ref?gio de pedestre, que passa dos atuais cinco para 13 metros. J? a faixa dos ?nibus que tem quatro metros de largura, ser? afastada em seis metros e ter? outros seis metros destinados ao pedestre. Em seguida foram colocados os gradis para direcionar o fluxo dos pedestres e onde estar?o sendo utilizadas campanhas educativas direcionadas aos pedestres. As rampas de acesso nas duas esquinas tamb?m est?o sendo constru?das.



A Gettran mandou confeccionar panfletos, que j? est?o sendo distribu?dos com informa?es sobre os acidentes e a import?ncia das obras no local. Atrav?s das obras adicionadas ? campanha educativa a Gettran espera ver os n?meros relativos a acidente ca?rem, a exemplo do que ocorreu no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Benjamin Constant, ap?s as modifica?es realizadas no local.