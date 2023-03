Terça-feira, 27 de abril de 2010, atualizada às 11h

Suspeita de bomba paralisa avenida Rio Branco

Pablo Cordeiro

*Colaboração

Manhã movimentada para o juizforano que passou pela avenida Rio Branco nesta terça-feira, 27 de abril. Isto porque a região central da via, na altura do Parque Halfeld, ficou paralisada devido à suspeita de uma bomba. Por volta das 9h, a Polícia Militar recebeu a informação de que uma mala de viagem havia sido abandonada dentro de uma agência bancária. Como o objeto não apresentava proprietário, os policiais trabalharam com a hipótese de ameaça incendiária. A operação durou um pouco mais de 1h e foi constatada apenas a presença de envelopes e papéis no interior.

"Nestes casos, o procedimento é transferir o objeto para uma área onde não ofereça perigo e identificar o material ou se existe algum mecanismo de acionamento", explica o capitão da 3ª Companhia de Missões Especiais (3ª CME), Neir Adriano. A mala, de 50 centímetros, foi levada para o meio da avenida por três policiais do Grupamento de Ações Táticas Especiais (Gate). Eles utilizaram uma corda e um canhão de água a fim de desmantelar qualquer produto perigoso. Um cordel detonante foi empregado para explodir a mala. Dois estampidos ocorreram, provenientes da utilização dessas técnicas.

Segundo Adriano, as hipóteses mais cabíveis são de que uma pessoa tenha esquecido a mala ou de que alguém tenha feito uma brincadeira de mau gosto. "Isso é raro acontecer. Dificilmente somos acionados devido à localização de material explosivo. Mas temos que trabalhar com a suspeita." Para garantir a segurança da população, o trânsito de veículos nas três pistas da Rio Branco foi isolado no trecho que compreende o início da avenida Getúlio Vargas e o cruzamento com a avenida Independência. Além dos policiais do Gate, 15 oficiais da PM e bombeiros foram designados para o local.

*Pablo Cordeiro é estudante do 10º período de Comunicação Social da UFJF



