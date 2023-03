Paralisação dos professores e servidores federais

Segundo o assessor da Associa??o de Professores do Ensino Superior (APES), Daniel Goulart, os servidores federais s?o contra o Projeto de Lei n?mero 9 (PL 09) que especifica o fim da aposentadoria integral para os servidores e estabelece um fundo de previd?ncia complementar. "Isso s? vai retirar os direitos dos servidores. Se as mudan?as no Projeto de Lei e as demais reivindica?es n?o forem atendidas, h? grandes possibilidade de greve dos servidores e professores federais por tempo indeterminado" alerta o assessor.

Para os servidores federais, a inten??o do Governo n?o ? reformar, mas privatizar a Previd?ncia p?blica. O Sindicato dos Trabalhadores em Educa??o da UFJF (Sintufejuf), informa que, al?m da reforma da previd?ncia, outros pontos integram a pauta de reivindica??o. Entre eles, a cobran?a da nova pol?tica salarial prometida pelo Governo. Os servidores da UFJF, querem a reposi??o de 46% referente ? 1998. J? entre os profissionais da Receita, o percentual gira em torno de 25%. Os trabalhadores reivindicam a incorpora??o de gratifica?es em folha de pagamento e, no caso dos profissionais da UFJF, cumprimento de pontos do acordo firmado na ?ltima greve. Audi?ncia p?blica

Durante a manifesta??o, o presidente do Sintufejuf, Marcelo Rodrigues (foto ? direita), informou que os sindicatos organizados do movimento j? conseguiram marcar uma audi?ncia p?blica para o dia 29 de abril, ?s 15h, na C?mara, com os vereadores. "N?s estamos fazendo essa mobiliza??o em frente ? C?mara para chamar a aten??o de toda a popula??o, n?o s? os servidores, para que haja uma conscientiza??o do que a Reforma da Previd?ncia pode significar", diz Marcelo. Os sindicatos esperam que os pol?ticos da cidade se comprometam em auxiliar a causa dos servidores.

Agostinho Beghelli Filho, tesoureiro da APES, (fotos ? esquerda) explica que todas as entidades reunidas na manifesta??o pedem o arquivamento do PL 09. "Se o projeto PL 09 come?ar a tramitar no Congresso, certamente ser? um ind?cio de que a greve dos servidores federais vai come?ar. Essa ? uma manifesta??o de alerta ao Governo Lula", conclui Agostinho. Durante o dia, os servidores participaram tamb?m de uma assembl?ia e um Semin?rio sobre a Reforma da Previd?ncia no Anfiteatro de Estudos Sociais da UFJF.