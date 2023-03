Cecília Junqueira 13/3/2012

Faça coleta seletiva em seu condomínio

Alguém lhe ensinou que, ao acordar, é preciso arrumar a cama, escovar os dentes, pentear os cabelos, gestos culturais que, de tanto fazermos, viram atos mecânicos, naturais. Aprendemos a tampar o que abrimos, a colocar no lugar aquilo que tiramos, a organizar o que bagunçamos, porque, então, que com o lixo é diferente? Nossa responsabilidade pós consumo é nula.

Ser cidadão do século XXI é ser um indivíduo coletivo, que procura entender os reflexos socioambientais dos nossos hábitos, buscando alternativas comportamentais que beneficiem a coletividade, é reconhecer que cuidar de si mesmo vai além de frequentar salões de beleza. É cuidar do bem estar da humanidade, é fazer escolhas que respinguem num futuro melhor para todos nós.

A coleta seletiva é um gesto de cuidado; simples, barato, coletivo e, sendo um ato consciente, gera prazer. Pretendo, aqui, estimular os internautas a fazer a coleta seletiva em seu condomínio (serve também para casas, clubes, escolas, bastando adaptar).

Como preparar meu condomínio para coleta?

É importante haver uma reunião com os condôminos, em assembleia, a fim de apresentar o interesse em fazer a coleta seletiva. A partir daí, os interessados farão uma comissão para juntos elaborarem o " plano de ataque". Sugestão de questionamento para comissão:

O lixo será separado por material (dá mais trabalho) ou serão separados apenas o reciclável do orgânico? (este modelo já é o suficiente);

Como a separação será feita? (Sabia que saco de supermercado não-biodegradável está com os dias contados, né?). Sacos de cores diferentes são legais porque não confundem os funcionários;

Cada andar terá uma lixeira de reciclável ou o morador leva o reciclável até uma lixeira coletiva em uma área comum do prédio? Deve ser pesquisado o orçamento de lixeiras;

Quem irá pegar/levar o reciclável? Quantos dias por semana?

Parcerias com catadores são sempre bem vindas. Ao final do texto, você encontrará uma lista de recicladores que buscam seu reciclável. Opte pelos que reciclam o maior número de itens ou trabalhe com dois recicladores, para que a menor quantidade de lixo possível vá para os lixões.

O espaço que irá receber os recicláveis deve ser:

Ventilado;

Capaz de abrigar os recicláveis até o catador buscá-los (fazer um cálculo simples de volume/dia de reciclável);

Ser de fácil acesso para moradores, funcionários e catadores;

O reciclável deve ser acondicionado em bags (sacos gigantes) ou containers.

Sensibilização dos moradores e funcionários

Pensada a parte operacional, está na hora de encantar o público do seu condomínio. Quanto mais gente acreditar no projeto, melhores resultados teremos! Escolha um sábado para ser a inauguração da coleta seletiva, coloque cartazes convidando os moradores, funcionários, empregadas domésticas, para ouvirem uma palestra sobre os benefícios da coleta seletiva. Selecione uma pessoa que gosta do tema para falar um pouco. Chame a vizinhança e também outros síndicos.

A criançada tem uma importância fundamental no dia da inauguração da coleta seletiva, pois elas costumam já estar sensibilizadas pelas escolas com os cuidados com a natureza. A elas é permitido falar, desenhar e expor esse desenhos. Se as empregadas domésticas não participarem, guarde panfletos para elas, mostre a importância da participação delas na coleta seletiva, deixando o material limpo e separado. Premie o funcionário do condomínio mais empenhado, agradeça aos moradores envolvidos. Os cartazes devem ser mantidos por, pelo menos, três meses, até que as pessoas façam deste hábito algo natural, como escovar os dentes, pentear os cabelos...

Tanto no prédio onde moro quanto no anterior, ajudei na introdução da coleta seletiva. Até hoje sinto orgulho deste pequeno (no sentido de ser simples) e grande (no sentido de ser valioso) gesto.

Para ficar mais ainda mais, além de separar o lixo para a reciclagem, você pode introduzir a coleta de óleo de cozinha usado e a coleta de pilhas usadas. Seguem algumas sugestões de empresas em Juiz de Fora que prestam estes serviços.

Associação Municipal dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis de Juiz de Fora (Ascajuf) - rua do Monte, 312 B, Vitorino Braga / rua Maria Cândida de Jesus, s/n, Santa Cruz (Contato: Janaína (32) 8848-0935);

Recicláveis Floriano Peixoto - rua Marechal Floriano Peixoto, 119, Centro (Contato: Vítor (32) 3215-5933);

Recicle Santa Maria - rua Milton Ladeira, 20, Milho Branco (Contato: Luiz (32) 3226-9107);

Coletores Papa Pilhas - antigo Banco Real, hall anexo I, avenida Getúlio Vargas, 265, Centro;

Bio Renove (coleta de óleo de cozinha usado) - rua Jaime Schimitz, 31 galpão, Encosta do Sol (contato: Alessandro (32) 3221-3222 / 4141-1001);

Façam esta experiência e enviem um e-mail dividindo as alegrias e dúvidas. Boa sorte!

Abraço verde!

Cecília Junqueira é gestora ambiental, pós-graduada em problemas ambientais urbanos

e integrante da "Mundo Verde projetos ambientais".



