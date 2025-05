Telefonia Celular

E o impasse continua ...

Moradores querem que a antena de telefonia celular seja

transferida para um local afastado

T?mara Lis

04/07/03

Fotos: Aelson Amaral

Nesta sexta-feira, 4 de julho, o Promotor de Justi?a em Defesa da Sa?de, Ari Brasil, marcou uma reuni?o com os moradores do bairro Santa C?ndida e as empresas Telemig Celular e Telemar, para tentar resolver o impasse sobre a antena de telefonia celular instalada no bairro.

De acordo com os moradores presentes no local, a proposta ? que as empresas de telefonia transfiram as antenas para uma ?rea onde h? um loteamento embargado pela prefeitura, tamb?m no bairro Santa C?ndida. Uma nova reuni?o foi marcada para a pr?xima quinta-feira, dia 10 de julho, ?s 13h30 para continuar as discuss?es.

Luta antiga

O trabalho de mobiliza??o dos moradores do bairro Santa C?ndida pedindo a retirada da antena j? faz trez anos e h? mais de um ano o Comit? de Cidadania da Comiss?o de Justi?a e Paz, em conjunto com a UFJF e em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora, resolveu estender a discuss?o para toda a sociedade juizforana.

Para isto j? foi feito e est? dispon?vel na C?ria Metropolitana um abaixo assinado que pede ? C?mara Municipal para discutir a Mensagem n? 3340 com urg?ncia. Todos os interessados podem buscar uma c?pia do abaixo-assinado e levar para seu bairro, escola, emprego.

O que dizem os especialistas?

Clicando abaixo voc? pode assistir a um v?deo produzido pela ABRADECEL (Associa??o Brasileira de Defesa dos Moradores e Usu?rios Inquilinos com Equipamentos de Telecomunica?es Celular), e gentilmente cedido pela Comit? de Cidadania da Comiss?o de Justi?a e Paz.

O v?deo, bem descontra?do e de f?cil assimila??o, foi feito em forma de um teatro que demonstra situa?es cotidianas e os malef?cios que podem ser causados pela falta de fiscaliza??o e controle na instala??o de antenas de telefonia celular.

O v?deo ? permeado de depoimentos de lideran?as sociais e pol?ticas al?m de profissionais reconhecidos nacionalmente como Robson Spinelli (Coordenador Fundacentro/ Minist?rio do Trabalho); Dr. Martino Martinelli (Diretor do Instituto do Cora??o/SP); Jo?o Carlos Peres (Abradecel) e do reconhecido professor Dr. Francisco de Assis Ferreira Tejo, Prof. da Universidade Federal de Campina Grande/PB, Coordenador da ?rea de Microondas e Eletromagnetismo Aplicados.

Clique aqui para assistir ao v?deo

? necess?rio Windows M?dia Player