Segunda-feira, 18 de março de 2013, atualizada às 15h31

JF registra queda na temperatura, situação que permanece até quarta-feira

Cintia Charlene

*Colaboração

Desde a noite do último domigo, 17 de março, juiz-foranos têm percebido a queda na temperatura. No final de semana, a máxima foi de 29º C e a mínima, 22º C. A queda nas temperaturas, segundo o meteorologista do 5º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteriologia (INMET), Claudemir de Azevedo, deve-se a uma frente fria que passa pelo Rio de Janeiro, que causou aumento de nuvens, além de ter acarretado chuvas fracas e isoladas.

"A sensação de queda na temperatura será sentida até na quarta-feira, dia 20", destaca Azevedo. Durante a chuva que caiu na última madrugada, a estação convencional registrou 4.4 mm de chuva, enquanto a estação automática, 4.6 mm, cerca de 0.5% do esperado para todo o mês de março, que é de 198mm. A máxima esperada para esta terça-feira, 19, é de 28º C e mínima de 18º C.

*Cintia Charlene é estudante do 7º período de Comunicação Social da UFJF