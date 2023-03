Mudan?a de h?bito

Ambulantes ter?o que usar crach?s e assistir a palestras

para evitar a apreens?o das mercadorias

Ana Luisa Damasceno

16/10/03



Cal?adas apertadas e barracas enormes. Essa ? a realidade das principais ruas do centro de Juiz de Fora. S?o 354 camel?s licenciados, e outros tantos irregulares. Para coibir o com?rcio ambulante ilegal a prefeitura vai mudar de t?tica. Ao inv?s de simplesmente apreender as mercadorias ou cassar a licen?a do ambulante, os fiscias v?o fazer um trabalho preventivo, com palestras e obrigatoriedade do uso de crach?s e jalecos.

O trabalho vai ser dividido em tr?s fases. De acordo com o respons?vel pela fiscaliza??o da prefeitura, Guilherme Ign?cio de Oliveira, a primeira delas vai ser de conscientiza??o. "Vamos chamar os ambulantes e explicar a situa??o. Eles v?o ser informados sobre a legisla??o e sobre a import?ncia dos documentos". Uma palestra marca a fase inicial. Em seguida, os fiscais saem pelas ruas, buscando aqueles que ainda n?o se adaptaram ao exigido e punindo excessos. A terceira fase vai ser de an?lise dos dados.

Guilherme Oliveira explicou que o trabalho ? da Diretoria de Pol?tica Urbana, mas une a fiscaliza??o com o setor de licenciamento. De acordo com ele, os principais problemas s?o as barracas fora do padr?o, a falta de identifica??o do camel? e a venda de mercadorias n?o autorizadas.

Poucos fiscais

O prefeito Tarc?sio Delgado disse que a a??o deve ser feita com cautela. "J? se tentou fazer um recadastramento como esse antes. Os fiscais t?m que estar atentos, para evitar incidentes."

Um dos obst?culos para a fiscaliza??o ? o n?mero reduzido de profissionais. "S?o 71 contratados, mas somente cerca de 50 est?o na ativa. Os outros ou est?o afastados ou em cargos de chefia", diz Oliveira.

Tarc?sio Delgado disse que compreende o problema, e garantiu que a prefeitura vai tentar solucionar a quest?o. "Estamos trabalhando com menos pessoal do que gostar?amos. Provavelmente vamos abrir um concurso para fiscal no ano que vem".

Prazos

Os ambulantes v?o ter datas espec?ficas para entregar a documenta??o. Eles v?o receber o crach? no dia da palestra. Se ainda houver alguma irregularidade, eles ter?o 24h para reverter a situa??o.

Guilherme explicou que a id?ia ? trabalhar primeiro, na reciclagem, com os camel?s que est?o regularizados. "Eles v?o dar o exemplo para os irregulares".