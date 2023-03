Juiz de Fora festeja

O vice-presidente do Centro Cultural Pr?-M?sica, J?lio C?sar de Sousa Santos, fala da emo??o dos 15 anos de festivais da institui??o.



O 15? Festival Internacional de M?sica Colonial Brasileira e M?sica Antiga acontece entre os dias 18 de julho (domingo) a 01 de agosto (domingo). Para comemorar estes quinze anos, o Centro Cultural Pr?-M?sica preparou tr?s novidades que o vice-presidente, J?lio C?sar de Sousa Santos (foto ao lado), considera marcante:

Sousa Santos avalia o festival como um projeto que foi programado para atingir um objetivo espec?fico e que conseguiu obter ?xito. "Ele nasceu com a inten??o de resgatar e divulgar o patrim?nio cultural brasileiro, no tocante ? m?sica colonial brasileira e tamb?m difundir os instrumentos de ?poca e a forma??o de orquestras", diz. Os treze CDs gravados e os cinco livros editados s?o o registro e a prova de toda a trajet?ria.

Uma quest?o lembrada por Sousa Santos ? a forma??o de p?blico e de m?sicos ao longo do ano. "O contexto maior s?o as atividades desenvolvidas pela Pr?-M?sica durante todo o ano. Na ?poca do festival, a gente percebe claramente a overdose de gratuidade de conhecimento que ? colocada ? disposi??o da popula??o", fala. A inten??o ? dar chance a todos de freq?entar e assimilar conhecimentos novos e criar h?bitos de assistir a concertos.

E, com certeza, as pessoas t?m se interessado. Segundo a assessoria de comunica??o do Pr?-M?sica, os convites s?o distribu?dos sempre no dia de cada concerto, a partir de 08h. Por volta de 08h30, os convites acabam. A secret?ria do centro cultural, uma das respons?veis pela distribui??o, Marlyse Aparecida de Souza (foto acima), confirma. "As filas s?o enormes. Distribu?mos dois convites por pessoa e o pessoal fica bravo, quando o convite acaba", diz.