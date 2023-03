Chamou-me a aten??o o lan?amento do CD do grupo Tangerine Poetrees. Eu n?o vou falar sobre a m?sica que fazem, mas da repercuss?o do lan?amento deste CD. Achei muito curioso o tratamento dado por um di?rio da cidade que comentou o lan?amento com um texto chamado "trava-l?nguas musical". O texto por si j? era um "trava-id?ias", com uma por??o de opini?es esparramadas desconexamente. Antes de tudo, ? preciso acabar com este maldito preconceito ignominioso de que certa l?ngua ? mais musical que outra, que tal l?ngua se presta mais ? m?sica e outra ? mais dura. Tamb?m isso de que determindada l?ngua ? mais po?tica que outra. Ora, toda l?ngua ? musical sim, como tamb?m toda l?ngua se presta ? poesia. O conceito de l?ngua est? diretamente ligado ao povo e ? cultura, e cada povo expressa-se musicalmente e poeticamente de maneira espec?fica. Meus queridos rockeiros, qual crit?rio v?s utilizais para dizer que o ingl?s ? mais mel?dico que o portug?s? ? uma pura intui??o ou conheceis algum estudo musicol?gico e ling??stico que afirma isso? E escrever poesia ou can??o ? muito mais que encontrar rimas!!! Se vossa banda encontra melhor expressividade de suas id?ias musicais e po?ticas com a l?ngua inglesa, muito bem, isso por si j? justifica que componhas em ingl?s. Mas por favor, este crit?rio de compara??o ? um pouco falho neste caso. E ao se aventurar pelo mundo da composi??o de can?es ? preciso um aprofundamento. Este g?nero antecede em muito o surgimento do Rock. N?o confunda estilo com g?nero. Um texto com uma melodia para ser cantado e acompanhado ? o g?nero can??o. A maneira de se escrever esta melodia e este acompanhamento ? o estilo. No caso do CD que comentamos, Rock. Poesia ? musica, m?sica ? poesia

A poesia surgiu musical, a id?ia de se separar o texto po?tico da m?sica ? bastante tardia no ocidente. Na escola quando aprendemos sobre o trovadorismo galaico-portugu?s (ainda se aprende isso nas escolas?) vemos l? as primeiras manifesta?es de poesia em l?ngua portuguesa em m?sica. Pois bem, caro compositor, n?o se encaixa poesia na m?sica nem m?sica na poesia. A rela??o ? m?tua, de dupla troca. Se h? conflito, um dos dois, ou a m?sica ou a poesia, n?o ? bom. Quando se trata desta discuss?o sobre escrever can??o em l?ngua nacional ? bom n?o descuidar do que j? se fez antes. Aqui nas terras brasileiras dois grandes devem ser sempre consultados sobre esse assunto, Alberto Nepomuceno e M?rio de Andrade. O primeiro, que escreveu centenas de can?es em franc?s, alem?o e tamb?m portugu?s foi um dos grandes defensores do uso da l?ngua nacional na can??o (o nome para can??o em alem?o ? Lied, no plural Lieder, portanto isso n?o ? nome de ?pera), contrariando seus contempor?neos que diziam n?o ser poss?vel tal empresa. J? M?rio de Andrade fez um excelente estudo sobre a composi??o em l?ngua portuguesa e seus problemas, publicado em sua obra "Aspectos da M?sica Brasileira". Vale uma boa lida do texto. No mais, estudar fon?tica e fonologia ? de fundamental import?ncia para quem se aventura no caminho da can??o. Vai-se perceber que este estudo n?o ? simplesmente para "colocar sons em frases". Quando se diz que Mozart compos uma ?pera em alem?o contrariando os que diziam ser isso imposs?vel, ? preciso ir al?m na interpreta??o do fato. H? mais aspectos em torno disso, como ideologia cultural. A mesma quest?o que leva hoje o grupo Tangerine Poetrees compor em ingl?s e n?o em portugu?s. A prop?sito quando pensamos em tango logo nos vem ? cabe?a a l?ngua espanhola, n?o ? mesmo? Mas se ainda n?o ouviram, n?o deixem de faz?-lo, ouvir tangos franceses. ? de um deleite ?mpar. Em textos pr?ximos irei apronfudar um por um dos temas levantados aqui. Rela??o poesia e m?sica, compor em l?ngua portuguesa, g?nero can??o e, finalmente, preconceito musical (ou n?o seria ignor?ncia musical?). Boas can?es!!!