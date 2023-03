ACESSA.com presenteia os internautas com acesso gratuito neste Natal



O Provedorvai presentear, com, todos os internautas que participarem da pesquisa realizada pelo Portal . Esse ? o presente de Natal que vamos oferecer a voc?! Quem responder ?s perguntas, ter? o direito ? acessar a internet de qualquer lugar, durante 30 dias (24 horas por dia), al?m, ? claro, de ganhar todas as vantagens que um usu?rio ACESSA.com possui (01 login, 05 e-mails, acesso ilimitado, 80Mb de disco virtual, 5Mb de espa?o para home page). Mas, aten??o: n?o ? sorteio! Basta o internauta responder o formul?rio da pesquisa e, em seguida, ter? acesso ?s instru?es de como receber o pr?mio... (

O objetivo desta iniciativa, segundo M?rcio Guimar?es de Faria, diretor da ACESSA.com - empresa que mant?m o Portal em Juiz de Fora - ? saber dos leitores internautas a avalia??o que eles t?m do Portal de not?cias que j? virou refer?ncia de Juiz de Fora para diversas cidades do pa?s e at? do mundo. "Ao mesmo tempo que o internauta vai contribuir conosco fazendo esta avalia??o, vai receber este presente nos fornecendo a oportunidade de, em 2005, fazer um Portal ainda melhor", ressalta M?rcio.

O Portal ACESSA.com tem uma m?dia de 3 milh?es de acessos mensais e se destaca por valorizar Juiz de Fora divulgando sua hist?ria, seus eventos, os artistas, atletas, bandas locais, al?m de contribuir para o desenvolvimento da cidade prestando servi?os acess?veis a todo o tipo de p?blico. Cadernos como o Xiis (canal de fotos), a Agenda Cultural, S? Sabor, Astral, Mulher t?m grande visibilidade e se destacam como os mais acessados. Al?m disso, os servi?os de mapas interativos, o cat?logo de endere?os, a se??o de empregos, o servi?o de utilidade p?blica, o cont?udo s?rio e profissional que divulga a cidade, entre outros, v?m refor?ar o objetivo de reunir num s? ve?culo de comunica??o todas as informa?es que Juiz de Fora precisa. Interatividade, informa??o e presta??o de servi?os tudo isso voc? encontra aqui, no Portal ACESSA.com! Colabore! Responda nossa pesquisa e nos ajude a ser, entre os melhores, cada vez o melhor Portal da cidade.