Quarta-feira, 31 de outubro de 2007, atualizada ?s 16h35

Opera??o Finados busca evitar acidentes nas rodovias federais durante feriado. Fluxo de ve?culos deve aumentar cerca de 30% nas rodovias federais pr?ximas a Juiz de Fora

Thiago Werneck

Rep?rter

O feriado de finados, nessa sexta-feira, dia 02 de novembro, deve aumentar o fluxo de carros cerca de 30% nas rodovias federais pr?ximas a Juiz de Fora. Pelo menos ? essa a expectativa da Pol?cia Rodovi?ria Federal que j? prepara a Opera??o Finados para prevenir acidentes. O refor?o policial nas estradas come?a meia-noite dessa sexta-feira, dia 02 de novembro e vai at? ?s 23h59 de domingo, dia 04.

Segundo o inspetor Wallace Wischanski, o movimento deve ficar abaixo do que aconteceu no ?ltimo feriado. "Essa data agora tem o cunho religioso, onde muitos preferem ficar em casa para ir ao cemit?rio. Al?m disso, est? entre dois feriados e nossa expectativa ? de que n?o seja um t?o movimentado quanto os outros" , explica.

O n?mero de policiais ? refor?ado nos locais e hor?rios mais cr?ticos e blitz repressivas devem ser realizadas para vistoriar as condi?es dos ve?culos, a documenta??o e para controlar as infra?es de tr?nsito. O trecho que liga Oliveira Fortes a Barbacena ? considerado o mais perigoso.