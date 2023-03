Quarta-feira, 25 de abril de 2018, atualizada às 11h3

PM prende casal que escondia droga na roupa do filho de um ano



Da redação



Um casal, de 25 e 26 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite da última terça-feira, 24 de abril, na Rua Olívia Moreira, no Bairro Ipiranga. De acordo com a Polícia Militar, eles foram abordados próximo a um matagal, onde foi encontrada uma porção de maconha. Ao realizar as buscas na residência dos autores a PM apreendeu, ainda, mais 16 pedras de crack e dois papelotes de cocaína com o homem. Com a mulher, foram localizados mais 15 pedras, além de 22 que estavam perto de um mato.

Além disso, o casal estava com uma criança de um ano de dez meses e devido ao nervosismo dos dois os policiais pediram a avó para verificar as roupas do bebê, onde foram apreendidos mais 38 papelotes de cocaína. Os autores assumiram a posse das drogas e que vendiam o material por R$ 10.