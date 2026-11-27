A mobilização contra o mosquito Aedes aegypti ganha força neste sábado (28) em Juiz de Fora e em cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes. A ação integra o Dia D de Enfrentamento às Arboviroses promovido pelo Governo de Minas, que reúne 820 municípios mineiros, cerca de 96% das cidades do estado, no início do período sazonal de chuvas.

Em Juiz de Fora, a concentração começa às 8h, no Parque Halfeld, com equipes da Vigilância em Saúde, outras secretarias e do Demlurb. A programação inclui vistorias em imóveis, orientação a moradores e ações educativas no Calçadão da Rua Halfeld, dando início a um cronograma de visitas por regiões do município que segue até 19 de dezembro.

Em outras cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes que aderiram ao mutirão, as prefeituras organizam atividades como mutirões de limpeza, visitas domiciliares e ações de orientação em praças, escolas e unidades básicas de saúde.

Maior parte dos criadouros está dentro de casa

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), cerca de 80% dos criadouros do mosquito estão dentro das residências. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdocimi, reforça que a rotina doméstica faz diferença na prevenção e recomenda que os moradores reservem dez minutos por semana para vistoriar quintais, calhas, ralos e recipientes que possam acumular água. Drones irão auxiliar no monitoramento.

O mutirão ocorre num cenário de atenção epidemiológica em Minas Gerais. Entre janeiro e novembro de 2026, o estado confirmou 50.083 casos e 54 mortes por dengue, além de 15.788 casos e seis óbitos por chikungunya e 13 confirmações de zika. Na vacinação contra a dengue para o público elegível, foram aplicadas 612.997 doses de janeiro a outubro deste ano, após 441.433 aplicações registradas em 2025 na faixa de 10 a 14 anos.

Desde 2023, o estado informa ter destinado cerca de R$ 300 milhões ao enfrentamento das arboviroses, incluindo cerca de R$ 30,5 milhões para monitoramento de focos por drones, além de repasses e capacitações para os municípios.

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