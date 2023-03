Quinta-feira, 20 de dezembro de 2007, atualizada ?s 09h29

Novos cursos de p?s-gradua??o na UFJF possibilitam desenvolvimento cient?fico e tecnol?gico

Renata Solano

*Colabora??o

A partir de 2008 a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) vai oferecer 21 Programas de P?s-Gradua??o com cursos de mestrado, sendo sete com doutorado. No pr?ximo ano v?o ser oferecidos dois novos cursos na institui??o, um de mestrado e outro de doutorado.

A Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior (Capes) do Minist?rio da Educa??o (MEC) aprovou o curso de doutorado do Programa de P?s-Gradua??o em Educa??o que vai ser coordenado pela professora S?nia Regina Miranda e o mestrado do Programa de P?s-Gradua??o em Psicologia que vai ser coordenado pela professora M?rcia Motta.

Para receber a autoriza??o para realizar esses cursos, a universidade teve que apresentar as propostas, que foram analisas junto com outras 142, sendo que 68 foram aprovadas na reuni?o do Comit? T?cnico Cient?fico da Capes, realizada entre os dias 10 e 14 deste m?s.

Para a avalia??o, cerca de 700 consultores de 45 ?reas do conhecimento participaram do processo de an?lise das propostas encaminhadas. Para fazer essa an?lise, ? verificado se as propostas atendem ao padr?o de qualidade requerido pela Capes.

Para isso, ? preciso obedecer alguns quesitos como qualifica??o e experi?ncia do corpo docente, infra-estrutura f?sica da institui??o e compromissos da institui??o quanto ao apoio priorit?rio ao curso.

"Na medida em que temos cursos de p?s-gradua??o, proporcionamos um trabalho de pesquisa entre professores e alunos, o que leva a uma busca por assuntos in?ditos e melhora a qualidade no ensino" , afirma o Pr?-Reitor de Gradua??o, Luiz Carlos Ferreira de Andrade.

Al?m disso, segundo a assessoria da universidade, os efeitos tamb?m s?o positivos para a cidade e regi?o, na medida em que a pesquisa contribui para aumentar o desenvolvimento cient?fico e tecnol?gico.

*Renata Solano ? estudante de Comunica??o Social da UFJF