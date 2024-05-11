A favor da natureza Associa??o pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora (AMA) est? recrutando volunt?rios para ajudar na multiplica??o da consci?ncia ecol?gica

Fernanda Leonel

Rep?rter

05/06/2007

No dia Internacional do Meio Ambiente, vale a dica de solidariedade que pode gerar mudan?as de comportamentos. A Associa??o pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora (AMA-JF) est? recrutando volunt?rios para trabalhar a favor da natureza e do planeta.

Qualquer pessoa, independente de idade ou conhecimentos espec?ficos na ?rea, pode se inscrever. De acordo com o presidente da AMA, Teodoro Guerra, todos os volunt?rios v?o passar por um treinamento espec?fico, que tenha rela??o com o perfil dele e com as a?es que possam desenvolver na cidade.

O trabalho ? embasado na id?ia de conscientiza??o. Os interessados v?o poder escolher entre as ?reas de "educa??o ambiental" e tamb?m de "campanhas", que s?o mais sazonas e acontecem principalmente na Semana do Meio Ambiente e tamb?m na Semana da ?rvore.

Palestras, oficinas e apresenta??o de projetos s?o algumas das atividades desenvolvidas pelos colaboradores. Segundo Teodoro, o volunt?rio ? quem estabelece o seu hor?rio de atividades, adequando ? sua realidade e tempo dispon?vel.

"O mais importante ? que a pessoa entenda a import?ncia dessa campanha, e da necessidade do planeta de a?es socialmente respons?veis com a natureza. Queremos fazer com que esses volunt?rios sejam tamb?m agentes multiplicadores das nossas a?es" , resume o presidente da AMA.

Quem quiser colaborar com a institui??o deve entrar em contato com a sede da associa??o pelo telefone (32) 3257-1142.