Quarta-feira, 31 de outubro de 2007, atualizada ?s 19h10

Parque da Lajinha vai ter biblioteca ambiental em 180 dias

*Da Reda??o

Em arquivo: Parque da Lajinha Juiz de Fora

Em 180 dias, contados a partir desta quarta-feira, 31 de outubro, o Parque da Lajinha vai ganhar uma biblioteca ambiental municipal. Esta ? uma parceria entre a Promotoria do Meio Ambiente, as empresas ArcelorMittal e Votorantim Metais juntamente com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

Para o acervo, a PJF espera a contribui??o de de universidades e faculdades de Juiz de Fora, al?m de solicitar uma bibliografia apropriada para este tipo de biblioteca. No lan?amento da pedra fundamental, foi dita que o local vai ter computadores conectados ? internet para pesquisas online.

Neste mesmo dia, foram entregues as obras de reforma do coreto, da guarita e do chafariz do parque. A inten??o da proposta, segundo a assessoria de comunica??o da Agenda JF, ? que a biblioteca seja mais um subs?dio para a educa??o ambiental da popula??o.

O local escolhido para a sua constru??o ? ao lado do Centro de Educa??o Ambiental (Cedam) do Parque da Lajinha. A constru??o e o mobili?rio do espa?o ser?o viabilizados por meio de compensa?es ambientais.

*Informa?es baseadas no release da Assessoria de Comunica??o da Agenda JF