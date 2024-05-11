Sexta-feira, 1? de agosto de 2008, atualizada ?s 15h30

Campanha alerta para uso racional da ?gua

Daniele Gruppi

Rep?rter

Com o objetivo de conscientizar a popula??o para o uso racional da ?gua, a Cesama lan?a nesta sexta-feira, 1? de agosto, dia em que a institui??o completa 45 anos, a campanha ?gua - Cidad?o Consciente, uso inteligente.

Segundo a assessoria de imprensa da Cesama, a proposta da empresa ? que a preocupa??o do uso da ?gua se torne permanente e n?o apenas durante o per?odo de estiagem. A assessoria informou que os n?veis de ?gua nos mananciais da cidade est?o normais e n?o h? risco de racionamento.

A represa de Jo?o Penido, que abastece 50% da demanda juizforana, e a de S?o Pedro, respons?vel por 8% do abastecimento do munic?pio, trabalham com 90% da capacidade total. A vas?o de ?gua em Ribeir?o do Esp?rito Santa, que abarca 40% do abastecimento local, tamb?m est? normal para o per?odo.

Em 2007, ano considerado at?pico, a represa de Jo?o Penido chegou a operar com 67%, abaixando para 32% em outubro, obrigando a Cesama a estabelecer rod?zio de abastecimento em v?rias ?reas da cidade.