Novos rumos para a Mata do Krambeck Reuni?o no Conselho Estadual de Pol?tica Ambiental foi remarcada. Ama apresenta novos argumentos em defesa da reserva ambiental

Fernanda Leonel

Rep?rter

19/06/2007

Nesta ter?a-feira, dia 19 de junho, uma reuni?o em Belo Horizonte, pretendia debater a transfer?ncia do processo de licenciamento ambiental da constru??o de um condom?nio na Mata do Krambeck do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Juiz de Fora (Comdema) para o Conselho Estadual de Pol?tica Ambiental (Copam).

A decis?o n?o foi tomada, porque uma das conselheiras pediu vistas do processo, ou seja, mais tempo para analisar os documentos. Uma nova reuni?o deve ser marcada, mas ainda n?o tem data prevista.

Um dos requerentes da transfer?ncia do processo, a Associa??o pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora (AMA/JF), comemora a decis?o. Segundo a ONG, a conselheira, pelo hist?rico de representatividade em Defesa do Meio Ambiente que possui, pode ser favor?vel ? manuten??o da reserva de Mata Atl?ntica.

A pol?mica da constru??o do condom?nio existe antes mesmo que o Comdema emitisse a licen?a pr?via para o projeto, permitindo parcelamento do solo. Segundo o advogado da AMA/JF, Aristides Coelho de Andrade, cerca de seis meses antes da decis?o da primeira licen?a, o F?rum Mineiro de ONGs Ambientalistas e a Rede de Ongs da Mata Atl?ntica pediram que a discuss?o fosse realizada em n?vel estadual.

Na ?ltima sexta-feira, dia 15 de junho, a AMA/JF entregou para o secret?rio de Meio Ambiente, Jos? Carlos de Carvalho, um decreto municipal do ano de 1987 que declara que Fazenda Mal?cia - uma das tr?s ?reas que comp?em o residencial - ? de utilidade p?blica para fins de desapropria??o.