PRF apreende carga de cigarros avaliada em um milhão de reais

26/09/2017





Uma carreta com mil caixas de cigarros de origem do Paraguai foi apreendida por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite da última segunda-feira, 25 de setembro, por volta das 22h, no km 794 da BR-040, em Juiz de Fora. De acordo com a assessoria da PRF, a mercadoria encontrava- se em um veículo que estava estacionado no pátio de um posto de combustível às margens da rodovia. Os policiais suspeitaram da carga transportada e fizeram a apreensão. Essa foi a maior apreensão de cigarros feita no Estado esse ano.

O condutor do veículo, de 28 anos, natural de Eldorado (MS) estava dormindo, no momento em que os policiais fizeram sua prisão em flagrante. Somente o conjunto transportador era composto por veículos avaliados em mais de R$ 350 mil. "Um maço de cigarros do Paraguai custa em média R$2 no território nacional e o veículo transportava quinhentos mil maços. O motorista declarou que vinha do Mato Grosso do Sul e tinha como destino o estado do Rio de Janeiro, mas os policiais não descartam a possibilidade da carga ser destinada a Juiz de Fora".

Além da carga contrabandeada, o motorista apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de veículos (CRLV) falsificado. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal e o homem, para o Ceresp. A carga será encaminhada para a Receita Federal e, posteriormente, destruída em uma usina siderúrgica do município.

