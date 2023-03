Ter?a-feira, 13 de novembro de 2007, atualizada ?s 16h59

Apes/JF faz manifesto e entrega carta com descontentamentos relacionados ? UFJF

S?lvia Zoche

Subeditora

A Associa??o dos Professores de Ensino Superior (Apes/JF) de Juiz de Fora fez um manifesto e levou uma carta ? reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), direcionada ao Reitor Henrique Duque, com algumas solicita?es, nesta ter?a, dia 13 de novembro, ?s 9h.

"A grande preocupa??o deste ato ? em cima dos ?ltimos acontecimentos que a gente tem presenciado na universidade, que na nossa percep??o, amea?am profundamente a democracia e representam alguns retrocessos institucionais" , diz o presidente da Apes/JF, Marcos Freitas. Entre os fatos, o presidente cita o cerco policial na reuni?o do Conselho Superior no dia da vota??o do Reuni. Segundo Marcos, havia cerca de 60 pessoas no manifesto, entre professores e alunos.

A carta foi protocolada e os manifestantes foram recebidos pelo reitor em exerc?cio, Manuel Pal?cios, porque o reitor Henrique Duque est? viajando. Na carta, dizem que est?o indignados com o cerco policial no MAM, no dia da vota??o do Reuni; com o caso da Casa de Parto, inclusive sobre os processos administrativos disciplinares a professoras de enfermagem. "O que a gente entende como absurdo, j? que s?o profissionais com amplo hist?rico de servi?os importantes" , diz o presidente da Apes, com rela??o ?s professoras.