Sexta-feira, 30 de maio de 2014, atualizada às 15h30

Inscrições para concurso de fotos sobre o Morro do Cristo estão abertas

Alto Retrato - nome relacionado à altura do local - o Morro do Imperador, também conhecido como Morro do Cristo, é o tema do concurso que foi aberto nesta sexta-feira, 30 de maio, pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), e vai até o dia 15 de junho. O concurso tem como objetivo aproximar a população, através de fotos, da história e das belezas do local. Aos vencedores serão distribuídos prêmios em dinheiro.

O concurso visa a seleção de imagens inéditas, em qualquer técnica, que valorizem a beleza e importância do Morro do Imperador para a cidade. As fotos podem ser tiradas no local e/ou tendo o Morro como principal referência.

Como participar

Pode participar qualquer pessoa acima de 18 anos ou representação de coletivos de fotografia. Os interessados deverão se cadastrar no site da PJF, ler atentamente o regulamento e seguir as orientações de envio de fotos.

A seleção das fotos será realizada por uma comissão julgadora técnica, sendo que vinte delas serão selecionadas e vão para votação no Facebook.As duas fotos mais curtidas ganharão prêmio de R$ 1.000 e R$ 500, para primeiro e segundo lugares, respectivamente.

A entrega dos prêmios será no dia 29 de junho, no Morro do Imperador, com uma exposição oficial das 20 fotos selecionadas.

O Morro do Cristo

Inaugurado em 8 de julho de 1906, o monumento ao Cristo Redentor, no alto do Morro do Imperador, é considerado o primeiro da América do Sul. Ele tem 25 metros de altura – só a imagem do Cristo mede 3,75 metros – e foi idealizado por Francisco Batista de Oliveira, tendo sido construído pela Companhia Pantaleone Arcuri e Spinell.

