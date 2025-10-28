Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes da Epamig (Epamig ILCT), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), desenvolve uma tecnologia que promete tornar o leite materno mais nutritivo para bebês prematuros.



O estudo, iniciado em 2019, adapta processos utilizados na indústria de laticínios, como a homogeneização, para melhorar o aproveitamento do leite humano doado em bancos de leite. A técnica reduz a perda de gordura e nutrientes essenciais, aumentando o valor nutricional do alimento oferecido a recém-nascidos internados em UTIs neonatais.



Segundo a pesquisadora da Epamig ILCT, Denise Sobral, o objetivo é ampliar a disponibilidade de leite materno com qualidade superior e contribuir para a redução da mortalidade de bebês prematuros extremos, com menos de 1,5 quilo.

Tags:

bebês | leite Materno | pesquisa