Terça-feira, 12 de junho de 2018, atualizada às 8h20

Veja como fica o funcionamento da PJF nesta quarta-feira

Da redação



Devido ao feriado de Santo Antônio, nesta quarta-feira, 13 de junho, não haverá expediente nos órgãos da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), sendo mantidos os serviços de plantão. Veja como fica.

Parque do Museu Mariano Procópio: funciona normalmente, das 8h às 18h, para o público em geral, e a partir das 6h, para integrantes do “Clube de Caminhada”, portando a carteirinha de identificação.



Parque da Lajinha: funciona normalmente, das 8h às 17h.



Fundação Cultural Alfredo Ferreira lage (Funalfa): apenas a secretaria do Centro de Esportes Unificados (Praça CEU) funcionará, das 11h às 20h.



Companhia de Saneamento Municipal (Cesama): funciona em esquema de plantão, atendendo pelo telefone 115.



Defesa Civil: funcionará em esquema de plantão, atendendo pelo telefone 199.



Departamento Municipal de Limpeza Urbanma (Demlurb): não haverá coleta de lixo.



Feiras livres: funcionarão normalmente.



Restaurante Popular: as unidades Centro e zona norte não funcionarão.

Guarda Municipal (GM): vai funcionar normalmente a Central 153, a Supervisão Operacional e o posto no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Saúde: as unidades de Urgência e Emergência funcionarão em regime de plantão. Haverá expediente normal nas unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros São Pedro, Santa Luzia e Benfica, e de Urgência e Emergência (Regional Leste); no Pronto Atendimento Infantil (PAI); no Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (Samu); e no Hospital Pronto Socorro (HPS).

Assistência social: os serviços de população de rua funcionarão normalmente, com exceção do Centro Pop, que servirá apenas alimentação e realizará encaminhamento para outros serviços. Os conselhos tutelares atenderão em esquema de plantão, pelos telefones: Sul/Oeste – 9939-9073; Centro/Norte – 9939-8073; Leste – 9939-9373. O Serviço de Abordagem Social funcionará normalmente, assim como as casas de acolhimento.