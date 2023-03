Associação devolve cidadania aos artistas de Juiz de Fora e região

Associa??o busca cidadania de artistas H? cinco anos a Associarte trabalha em prol da classe

art?stica de Juiz de Fora e adjac?ncias

Marinella Souza

Colabora??o*

17/03/2008

Acostumado a lidar com artistas e revoltado com a falta de apoio que a classe recebia das autoridades locais, o cabeleireiro Jos? Maria de Almeida decidiu fazer algo pelo pr?ximo. Depois de uma luta em prol da melhoria da galeria onde se instala o seu estabelecimento de trabalho, o cabeleireiro se deu conta de que uma pessoa sozinha n?o pode nada. Dessa forma, decidiu fazer uma empresa atrav?s da qual pudesse fazer algo pela arte em Juiz de Fora e regi?o.

"Eu reuni os artistas instrumentistas da cidade e, liderados, na ?poca, por um jovem m?sico, conseguimos o apoio de algumas institui?es que nos cederam espa?o para as reuni?es. Nesse per?odo, nos dedicamos ao estatuto do que viria a ser a Associarte para conseguirmos o apoio do poder p?blico" , conta.

A empreitada teve in?cio em maio de 2003, por?m, por dois anos, a Associarte permaneceu em letargia. Segundo o atual presidente da associa??o, o ator Marcus Marchiori (foto abaixo), essa letargia foi estrat?gica. "Dois anos ? o tempo que leva para organizar a documenta??o, enfim, regularizar a empresa" . Marchiori assumiu a presid?ncia quando a parte burocr?tica j? estava resolvida e partiu para quest?es de ordem pr?tica.

Sua primeira atitude foi conseguir um local para instalar a sede da Associarte, "uma empresa precisa de uma sede de onde possa despachar e n?s contamos com o apoio da prefeitura para isso" . Feito isso, o ator e os oito membros da diretoria come?aram a colocar em pr?tica o que s? existia no papel.

N?o foi f?cil conseguir colocar a associa??o para funcionar, mas hoje, ela conta com 73 associados que disp?em de assessoria jur?dica e cultural. Marchiori explica que o objetivo ? ajudar os artistas a realizarem seus projetos, orientando-os para que n?o sejam enganados e possam realizar os seus sonhos. Para ter acesso a esse aux?lio, o associado paga uma taxa simb?lica, revertida para melhorias na pr?pria associa??o. Al?m do apoio aos artistas, a associa??o promove show, espet?culos teatrais, cursos de teatros e demais eventos art?sticos.

Os membros da diretoria n?o recebem pelo trabalho realizado, mas os demais colaboradores recebem o que ? considerado justo pelo que realizam. "A Associarte ? uma empresa e deve ser vista como tal e, por isso h? uma pol?tica de distribui??o de rendas, seguindo a tabela do Sindicato dos Artistas para que ningu?m saia prejudicado, mas o trabalho da diretoria ? volunt?rio. Trabalhamos por amor ? arte e por acreditarmos na causa" , garante.

A Associarte tem atua??o no Encontro Nacional de Palha?os, exposi?es (coletivas e individuais), na Comiss?o Organizadora do Festival Nacional de Teatro em Juiz de Fora, participou da 1? Confer?ncia Nacional de Cultura e na Comiss?o Municipal de Incentivo ? Cultura (COMIC).

Casa dos Artistas

O fundador da associa??o, Jos? Maria (foto ao lado), revela que hoje a associa??o ? refer?ncia para Juiz de Fora e regi?o. "A Associarte ? reconhecida por sua import?ncia no apoio dado para que os artistas possam produzir sua arte com dignidade e tamb?m dar guarida para aqueles que n?o t?m condi??o de ter um fim de vida tranq?ilo" .

Jos? Maria se refere ao projeto considerado como o mais grandioso da institui??o, a Casa dos Artistas (leia a mat?ria). Segundo o cabeleireiro, o local vai ser uma forma de retribuir aos artistas tudo o que eles fizeram pela arte. "L? eles ter?o aux?lio m?dico e odontol?gico, servi?os de fisioterapia, ?reas de lazer e tudo o que for necess?rio para terem uma qualidade de vida decente" , explica.

Marchiori acrescenta que a Casa dos Artistas George Savalla Gomes, homenagem ao palha?o "Carequinha", ser? mais do que um asilo para velhinhos, vai ser um espa?o de cultura e cidadania. "Asilo para idosos temos aos montes, o projeto ? mais que isso, ser? um centro de cultura que vai aproveitar a experi?ncia dos mais velhos, que estar?o l?, lotados de sabedoria e hist?rias" .

Os idosos l? abrigados v?o monitorar cursos dentro das suas habilidades espec?ficas para as crian?as da periferia. Ser?o cursos de teatro, artesanato, dan?a, m?sica, artes pl?sticas e toda e qualquer manifesta??o art?stica que chegar at? o local. Com isso, a Associarte vai oferecer n?o s? abrigo para os artistas idosos, mas tamb?m vai mostrar que eles ainda t?m muito a oferecer para a sociedade e as crian?as aprender?o com quem mais entende.

Jos? Maria conta que hoje, a Associarte tem import?ncia municipal, mas pretendem ir mais al?m. "Segundo o projeto de lei aprovado pela C?mara dos Vereadores de Juiz de Fora, a Associarte ? uma institui??o de utilidade p?blica, queremos expandir isso para um n?vel estadual e, quem sabe, federal" , divaga.

A obra est? prevista para terminar em mar?o de 2009 (leia a mat?ria) e as expectativas s?o as melhores poss?veis. A Casa vai ter capacidade para 90 pessoas em 30 su?tes individuais e 30 duplas. Al?m disso o espa?o ter? ?rea de lazer, aproximadamente oito salas de aula com infra-estrutura adequada para as aulas de artes a serem ministradas, ?rea externa para caminhada, enfermaria, sal?o de jogos, anfiteatro para 200 pessoas, teatro de arena de bolso, refeit?rio com nutricionistas, mini-pinacoteca etc.

Segundo Marchiori (foto ao lado, ? esquerda), a cria??o da Casa dos Artistas segue a filosofia social da Associarte. "A Associarte foi criada com car?ter de amparo mesmo, ent?o, a Casa vem ao encontro desses ideais" , explica. O objetivo ? devolver aos artistas que, por ventura, n?o tenham condi?es de se estruturar na terceira idade, oferecendo-lhes melhor qualidade de vida. O ator explica que os leitos n?o ocupados va? ficar ? disposi??o de artistas da regi?o que vierem apresentar seus espet?culos na cidade.

"A gente torce para que os 90 leitos nunca sejam ocupados, queremos mais ? que nossos artistas tenham condi?es de se manterem sozinhos ou com suas fam?lias, mas sabemos que isso nem sempre ? poss?vel, ent?o, esse espa?o estar? l?, a disposi??o deles. Eles s?o nossa prioridade, mas quando n?o estiverem ocupados, ser? uma op??o para os artistas de fora" .

O terreno O terreno fica localizado no bairro Fontesville, que faz divisa com o Milho Branco, e fundador e presidente da Associarte acreditam que essa localiza??o ? estrat?gica para a extens?o do projeto. "? um espa?o de quatro mil metros quadrados que permitiu um que elabor?ssemos um projeto maravilhoso, que tende a crescer. Aquela regi?o est? crescendo muito e de forma organizada, isso ? muito importante. Al?m disso, os moradores do bairro est?o felizes com a ida da Casa para l?" . Segundo o ator, o espa?o vai levar uma nova concep??o para a regi?o. O cabeleireiro faz coro com o amigo. "O terreno est? em uma regi?o muito importante porque a tend?ncia ? a cidade crescer para a zona norte. A Casa vai levar uma nova cultura para a regi?o, vai melhorar o transporte, criar condi?es de o jovem desenvolver sua cultura da arte" , diz.

*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social da UFJF