Atualiza??o da sua coluna

NOTA ESPECIAL

A caracter?stica da nota especial s?o as fotos. N?o h? possibilidade de incluir um especial sem que tenha uma boa cobertura fotogr?fica com, no m?nimo, 36 fotos para serem publicadas no canal de fotos Xiis! e as caracter?sticas que j? foram descritas no in?cio desta apostila, tais como: boa qualidade e resolu??o de no m?nimo 1.2MB.

Ao clicar em NOTA ESPECIAL voc? precisar? preencher os campos: LOCAL e DATA. Se o local da cobertura n?o aparecer na rela??o, voc? precisar? enviar um email para redacao@acessa.com, passando o nome do local, endere?o e telefone de contato para que a equipe de jornalismo fa?a o cadastro e, ent?o, voc? comece a edi??o do Especial. Ent?o, olhe sempre com anteced?ncia, para que isso n?o atrase a publica??o do material.